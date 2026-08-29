به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین اصلی روزنامههای آمریکا
📰 نیویورکتایمز
🔺چگونه توافق ۱۷.۱ میلیارد دلاری متا بر سر رسانههای اجتماعی شکل گرفت؟
دادستانهای کل ایالت ماهها مشغول مذاکره بودند. سپس، با افزایش ضررهای قانونی، وکیل ارشد جدید این غول رسانههای اجتماعی، توافق بزرگی را روی میز مذاکره آورد.
🔺ترامپ میگوید آمریکا برای کنترل بخش بزرگی از نفت ونزوئلا به توافق رسیده است
رئیس جمهور گفت توافق بین دو کشور بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر را پوشش میدهد. یک مقام آمریکایی گفت که این توافق شامل همکاری با یک شرکت خصوصی خواهد بود.
🔺برای ترامپ، جنگ ایران بین نبرد و صلح واقعی گیر کرده است
این جنگ در شش ماه گذشته به نسخه ترامپ از «جنگ ابدی» تبدیل شده است، بدون هیچ هدف مشخص و پایانی در چشمانداز.
📰 واشنگتنپست
🔺فدرال رزرو با یک نیروی اقتصادی جدید و قدرتمند روبروست
یک تحلیل واشنگتن پست نشان میدهد که در جلسات مربوط به چگونگی هدایت مسیر مالی کشور، مقامات بانک مرکزی مرتباً در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد بحث میکنند.
🔺ترامپ میگوید سهم بزرگی از صنعت نفت ونزوئلا را به دست آورده است.
این طرح شامل کنترل مستقیمتر ایالات متحده بر ذخایر ونزوئلا میشود، زیرا جرایم و چالشهای لجستیکی شدید، سرمایهگذاران خصوصی را دلسرد میکند.
📰 رویترز
🔺ترامپ میگوید آمریکا کنترل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را در دست میگیرد
ترامپ جزئیات کمی در مورد این توافق ارائه داد و تنها گفت که ایالات متحده از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی، کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفتی اثبات شده ونزوئلا را به دست آورده است.
🔺نپال عملیات نجات سیلزدگان را از سر گرفت و به دنبال کمک فنی و میلیاردها دلار بودجه است
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر همچنان مفقود هستند، از جمله حدود ۲۴۲۶ نفر در نپال و ۵۵۴ نفر در شهرستان گیرونگ تبت، که در میان آنها حداقل ۵۴۰ نفر اتباع خارجی هستند که بسیاری از آنها زائران هندو از هند هستند.
🔺خانوادههای نظامیان آمریکایی در شش ماه جنگ ایران، دستخوش «تلاطم احساسات» شدهاند
این فشارها برای همسران و فرزندان، مادران و پدران نیروهای آمریکایی آشنا هستند. اما بستگان میگویند ناگهانی بودن درگیری و سرعت نامنظم آن، تأثیر مضاعفی داشته است.
📰 آسوشیتدپرس
🔺تهدیدهای ترامپ درباره گرینلند، بر رأی ایسلند در مورد آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا سایه افکنده است.
رأیدهندگان ایسلندی روز شنبه به پای صندوقهای رأی رفتند تا تصمیم بگیرند که آیا این کشور باید مذاکرات طولانیمدت متوقفشده برای عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بگیرد یا خیر، آن هم در سایه تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر کنترل گرینلند، که در همسایگی این کشور قرار دارد.
📰 د هیل
🔺هگست مانع ارتقای ۴ افسر ارتش به دلیل ارتباط با ژنرالهای اخراجی شد
به گزارش پایگاه خبری هیل، پیت هگست، وزیر دفاع، مانع از ارتقای چهار افسر ارتش شد که برای ارتقاء به درجه تک ستاره انتخاب شده بودند. برخی از این افسران با ژنرالهای ارشد ارتش که رئیس پنتاگون اوایل امسال برکنار کرد، ارتباط دارند.
🔺دموکراتها در مسیر مبارزات انتخاباتی به دلیل کامالا هریس دچار اختلاف نظر شدهاند
نامزدهای دموکرات در رقابتهای انتخاباتی رقابتی، در این دوره، رویکردهای متفاوتی را در مورد میزان نزدیکی خود به کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، در پیش گرفتهاند. هریس از بسیاری از آنها حمایت کرده است، اما شکست او در انتخابات ۲۰۲۴، او را به چهرهای دوقطبیتر تبدیل کرده است.
🔺ترامپ میگوید «کنترل اکثریت آمریکا» بر بخش بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا را تضمین کرده است
رئیس جمهور ترامپ عصر جمعه گفت که «کنترل اکثریت» بخش بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا در دست آمریکا خواهد بود.
📰 والاستریتژورنال
🔺کاهش مهمات آمریکا به علت جنگ ایران
ذخایر برخی موشکهای آمریکا در اروپا «فراتر از حد بحرانی» تلقی میشود.
🔺چگونه شی جین پینگ نفت را از یک نقطه ضعف به یک سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل کرد
ذخایر نفت خام چین به این کشور قدرت عظیمی بر بازار جهانی نفت و یک سپر دفاعی جدید و حیاتی در برابر غرب داده است.
📰 فاکسنیوز
🔺ترامپ از «بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان» خبر داد و گفت این معامله قیمت بنزین را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد
ترامپ این توافق را «بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان» خواند
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازتا»
گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد کییف عملاً تعهدات مربوط به توقف حملات به تأسیسات انرژی را که آمریکا مطرح کرده بود، نادیده گرفته است.
ترامپ از انعقاد آنچه «بزرگترین معامله نفتی تاریخ» میان آمریکا و ونزوئلا خواند، خبر داد.
آمریکا ممکن است به دلیل میزان هزینههای دفاعی بریتانیا، به لندن اولتیماتوم بدهد.
یک مرکز لجستیکی شرکت Ozon در استان روستوف هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
در پی حمله نیروهای اوکراینی به روستوف-نا-دونو، دو ساختمان مسکونی چندطبقه آسیب دیدند.
«وزگلیاد»
از پاییز امسال، با گسترش پروازهای مستقیم از روسیه، امکان سفر مستقیم به ۴۲ کشور فراهم خواهد شد.
وزارت منابع طبیعی روسیه اعلام کرد این کشور از نظر ذخایر زغالسنگ در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
گزارشها نشان میدهد تنها بخش کوچکی از اشیای مشکوک کشفشده در تنگه هرمز، احتمالاً مین بودهاند.
در روسیه یک رادار هوشمند برای مقابله با حملات دستهجمعی و «ازدحام» پهپادها طراحی شده است.
سامانههای پدافند هوایی روسیه یک موشک را که به سمت استان پنزا در حرکت بود، منهدم کردند.
«ایزوستیا»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب ۳۱۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو آماده است از شهروندان خود در منطقه ترانسنیستریا حمایت و حفاظت کند.
مجارستان هزینههای ساخت نیروگاه هستهای «پاکش-۲» را افزایش خواهد داد.
«کامرسانت»
شمار قربانیان رانش زمین و سیل در نپال از ۶۰۰ نفر فراتر رفت.
سود خالص شرکت «روسنفت» در شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت.
چهار کشور آمریکای جنوبی برای تأمین و صادرات مواد معدنی حیاتی، یک ائتلاف مشترک تشکیل میدهند.
استان خرسون پس از حمله نیروهای اوکراینی با قطع برق گسترده روبهرو شد.
«نزاویسیمایا گازتا»
واشنگتن قصد دارد دسترسی یکی از بانکهای مصر به نظام مالی آمریکا را محدود کند.
مدودف اعلام کرد شایعات مربوط به بسیج نیرو در روسیه توسط دشمنان این کشور منتشر میشود.
فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین، به عنوان مشاور وزیر دفاع ایتالیا منصوب شد.
اوگاندا اعلام کرد آماده است حدود هزار و ۲۰۰ نیروی نظامی به غزه اعزام کند.
مدودف گفت کشورهای غربی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به اشتباه تصور کردند که پیروز نهایی این رقابت بودهاند.
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عناوین مهم روزنامههای ترکیه
⭕️ صباح (Sabah)
🔹 باید ائتلاف اسلامی را گسترش دهیم — اردوغان خواستار تقویت اتحاد کشورهای اسلامی شد.
🔹 در مرگ کوزیاوغلو ظنّ قتل وجود دارد — پرونده مرگ این چهره تلویزیونی و احتمال قتل مورد توجه قرار گرفت.
⭕️ سوزجو (Sözcü)
🔹 کتاب اکرم اماماوغلو ممنوع شد — پس از جلوگیری از جمعآوری و توزیع کتاب، واکنشها بالا گرفت.
🔹 جشن باشکوه روز پیروزی ۳۰ اوت — روزنامه با تیتر «پیروزی» به استقبال سالروز پیروزی ترکیه رفت.
⭕️ ینیشفق (Yeni Şafak)
🔹 قبرس جنوبی در حال تبدیل شدن به فلسطین است — افزایش حضور و سرمایهگذاری اسرائیلیها در قبرس جنوبی.
🔹 اردوغان: باید ائتلاف اسلامی را گسترش دهیم — تأکید بر تقویت همکاری کشورهای اسلامی.
⭕️ جمهوریت (Cumhuriyet)
🔹 جستوجوی نامزد — بحث درباره اصلاحات قانون اساسی و امکان نامزدی دوباره اردوغان.
🔹 آتش کنترلشده در مجلس — اختلافات سیاسی بر سر «قانون چارچوب» و مواضع نمایندگان.
⭕️ آیدینلیک (Aydınlık)
🔹 رسوایی قربانیفروشی سلیمانچیها — اتهام دریافت پول و سوءاستفاده در روند قربانیهای عید قربان.
🔹 ایران صدها مخالف را آغوش باز کرد — گزارشی درباره حضور و پذیرش مخالفان ایرانی در ایران.
⭕️ ترکگون (Türkgün)
🔹 او هرچه گفت، درست از آب درآمد — تأکید بر مواضع دولت باغچلی و روند سیاسی «ترکیه بدون ترور».
🔹 پایبندی به توافق — تأکید بر اجرای تعهدات در روند «ترکیه بدون ترور».
⭕️ ملی گازته (Millî Gazete)
🔹 بحران اقتصادی عمیقتر میشود — نگرانی درباره وضعیت معیشتی و آینده اقتصاد.
🔹 نسلکشی ادامه دارد؛ ما هنوز نفت میفروشیم — انتقاد از روابط تجاری و صادرات نفت در شرایط جنگ غزه.
⭕️ کارار (Karar)
🔹 بزرگترین انتقال ثروت قرن؛ ۲.۸ تریلیون لیره از جیب مردم به ثروتمندان رفت.
🔹 فاکتور دوباره برای مردم صادر شد — انتقاد از فشار اقتصادی و مالیاتی بر مردم.
⭕️ ترکیه (Türkiye)
🔹 در ۲۰ سال گذشته یک تحول بزرگ؛ زایمان در خانه تقریباً به صفر رسید.
🔹 برای اردوغان اصلاح قانون اساسی ضروری است — بحث درباره اصلاحات قانون اساسی و آینده سیاسی.
⭕️ آکشام (Akşam)
🔹 کشتار جمعی؛ ۴۰ روز مهلت — گزارشی درباره وضعیت قبرس و تحولات منطقهای.
🔹 اسرائیل از فلسطین ۳.۱ میلیارد یورو درآمد دارد — تمرکز بر ابعاد اقتصادی و مالی اشغال.
⭕️ میلات (Milat)
🔹 اثر مخرب — هشدار درباره پروژههای پنهان در بازار دیجیتال و تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان.
🔹 هدف بزرگتر شد — تمرکز بر اهداف و تحولات جدید سیاست خارجی ترکیه.
⭕️ ینی بیرلیک (Yeni Birlik)
🔹 هشدار جاسوسی در قبرس جنوبی — نگرانی درباره فعالیتهای اطلاعاتی در قبرس.
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🔹 ترکیه در جهان با سریالهایش مورد توجه است — تأثیر سریالهای ترکیهای بر مخاطبان جهان
عناوین مهم روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- ایران: بازگشت به دیپلماسی غیرممکن نیست
- تهران: آمریکا در حال تروریسم است؛ آمریکا: ما تنگه هرمز را از مینها پاکسازی کردیم
- گاردین: جنگ ترامپ علیه ایران بودجه نیروی دریایی آمریکا را به شدت کاهش میدهد؛ کسری در حسابهای حقوق و دستمزد کارکنان به دلیل برداشت وجوه برای تأمین مالی عملیات نظامی
- فیلمهایی که پروندههای جنگ غزه، آوارگی و خاطره فلسطینیان را باز میکنند
روزنامه الشروق
- بحران تنگه هرمز پس از شش ماه جنگ همچنان حل نشده باقی مانده است
- ترامپ: ما در نبرد تنگه هرمز به برتری دست یافتهایم؛ رضایی: ما در حال تعیین شروطی برای بازگشایی آن هستیم که مهمترین آنها پایان دادن به جنگ در منطقه است
- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر) و مشاور ترامپ درباره حمایت از امنیت و ثبات سودان گفتوگو کردند
- ارتش اسرائیل هشدار داده است که کرانه باختری به دلیل خشونت شهرکنشینان ممکن است از کنترل خارج شود
- انگلیس در واکنش به تلاشهای اسرائیل برای کنار گذاشتن این کشور از مرکز غزه: کنار گذاشتن ما تلاشهای صلح را تضعیف میکند
- گردنبند الماس ملکه نازلی از موزه وین به سرقت رفت
روزنامه الیوم السابع
- تهران توطئه برای ترور پسر ترامپ را تکذیب کرد
- عراقچی: ما مذاکرات سازنده با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر داشتیم و باز شدن تنگه هرمز منوط به پایان جنگ است
- سلسله انفجارهایی در جنوب لبنان در پاسخ به حملات پهپادهای انتحاری حزب الله
روزنامه الوفد
- آزمون دشوار؛ بحران مالی جهانی در راه است و اقتصاد مصر با چالش جدیدی روبروست
- هوش مصنوعی در حال دامن زدن به جنگ پنهان بین آمریکا و چین
- شکست طرح آواره کردن مردم فلسطین؛ شورای صلح غزه از نقش مصر در توقف درگیریها تقدیر کرد
- وزارت خارجه بر حمایت از وحدت سودان و همبستگی کامل با الجزایر تأکید کرد
- نیروی تفنگداران دریایی آمریکا از بودجه اختصاصیافته به حقوق کارکنان برداشت میکند تا هزینههای جنگ را تأمین کند
- سفر مخفیانه رئیس سیا به مسکو یک معضل مشترک بین ترامپ و پوتی را آشکار میکند
- ایران «توافقنامههای ابراهیم» را هدف قرار میدهد
روزنامه الجمهوریه
- عبدالعاطی به مشاور ارشد ترامپ و همتای سودانی خود: یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان در سودان ضروری است
- نپال در درد و رنج است؛ بهمنی دیگر، قربانیان بیشتر و هزینه بازسازی ۵ میلیارد دلاری
- مصر و چین: هفتاد سال دوستی که به شراکتی برای آینده تبدیل میشود
- دو عضو حماس ترور شدند؛ سه نفر در حملات هوایی جداگانه اسرائیل به نوار غزه کشته شدند
- واشنگتن از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در لبنان حمایت میکند
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
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دیلی اکسپرس
.به نوشته این روزنامه، اندی برنهم نخست وزیر انگلیس متعهد شده است هنگام بازگشت طرح قانون «پایان داوطلبانه زندگی» (اتانازی) به مجلس نمایندگان، موضع کاملاً بیطرفانهای اتخاذ کند.
دیلی میل
جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، به دلیل احتمال به تاخیر انداختن تعیین زمانبندی برای اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی، «ریاکار» خوانده شده است؛ موضوعی که خود او پیشتر در زمان تصدی وزارت دفاع بابت آن استعفا داده بود.
سان
.سارا فرگوسن پس از افشای ایمیلهایش به جفری اپستین در ماه فوریه و خروج از کشور، دوباره به بریتانیا بازگشته و خانهای با اجاره هفتگی ۱۰ هزار پوند در حومه لندن اجاره کرده است.
دیلی تلگراف
.آمریکا بریتانیا را تهدید کرده که اگر نخستوزیر بودجه دفاعی را افزایش ندهد، از حاکمیت انگلیس بر جزایر فالکلند پشتیبانی نخواهد کرد. این طرح از جمله تدابیر پنتاگون برای تشویق انگلیس به تحقق تعهد ۵ درصدی ناتو است.
آی ویکند
.بر اساس جدیدترین نظرسنجی، حزب کارگر از حزب ریفورم پیشی گرفته است. این نظرسنجی نشان میدهد «نایجل فاراژ» یکدهم از رایدهندگان خود را به نفع حزب «ریستور» از دست داده است.
تایمز
.کارشناسان به نخستوزیر هشدار دادهاند که افزایش مالیات بر سرمایه و ثروت در بودجه جدید، کارآفرینان را به خروج از کشور ترغیب کرده و به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد.
گاردین
.این روزنامه آخرین اخبار از مناطق بحرانزده نپال را پوشش داده است؛ جایی که خانههای بیشماری در سیلاب ویران شده و مردم چشمانتظار خبری از عزیزان مفقودشده خود هستند..عناوین مهم روزنامه های افغانستان
روزنامه هشت صبح
ـ از مبارزه با مواد مخدر تا رونق قاچاق و فروش قرصهای مخدر؛ در پنجشیر چه میگذرد؟
ـ بازگشت اجباری؛ آخر هفته گذشته بیش از ۱۰۰۰ تن به افغانستان بازگردانده شدند
ـ جبهه آزادی از آغاز درگیریهای تازه با طالبان در زیباک خبر داد
ـ سه کشاورز فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شدند
ـ سنتکام: آمریکا مسیر ۸۲ کشتی تجاری را تغییر داده است
روزنامه انیس
ـ صداقت؛ زیور خدمت و اساس اعتماد
ـ طی ۵ سال اخیر بیش از ۸ میلیون مهاجر به کشور بازگشتهاند
ـ هشدار مجدد سازمان ملل درباره وضع نامناسب اسکان مهاجران بازگشته به کشور
روزنامه اطلاعات روز
ـ اطاعت بدون مشارکت؛ پیام خلیفه طالبان به مردم بامیان
ـ آمریکا و ونزوئلا از توافق تاریخی نفت خبر دادند
ـ دو عضو جبهه مقاومت ملی در درگیری با طالبان در بغلان کشته شدند
خبرگزاری باختر
ـ ابراز تسلیت وزارت خارجه با خانوادههای قربانیان سیلاب در چین و نپال
ـ سیلاب در نپال: ۱۶۵ نفر کشته و صدها نفر ناپدید شدند
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