به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی روزنامه‌های آمریکا

📰 نیویورک‌تایمز

🔺چگونه توافق ۱۷.۱ میلیارد دلاری متا بر سر رسانه‌های اجتماعی شکل گرفت؟

دادستان‌های کل ایالت ماه‌ها مشغول مذاکره بودند. سپس، با افزایش ضرر‌های قانونی، وکیل ارشد جدید این غول رسانه‌های اجتماعی، توافق بزرگی را روی میز مذاکره آورد.

🔺ترامپ می‌گوید آمریکا برای کنترل بخش بزرگی از نفت ونزوئلا به توافق رسیده است

رئیس جمهور گفت توافق بین دو کشور بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر را پوشش می‌دهد. یک مقام آمریکایی گفت که این توافق شامل همکاری با یک شرکت خصوصی خواهد بود.

🔺برای ترامپ، جنگ ایران بین نبرد و صلح واقعی گیر کرده است

این جنگ در شش ماه گذشته به نسخه ترامپ از «جنگ ابدی» تبدیل شده است، بدون هیچ هدف مشخص و پایانی در چشم‌انداز.

📰 واشنگتن‌پست

🔺فدرال رزرو با یک نیروی اقتصادی جدید و قدرتمند روبروست

یک تحلیل واشنگتن پست نشان می‌دهد که در جلسات مربوط به چگونگی هدایت مسیر مالی کشور، مقامات بانک مرکزی مرتباً در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد بحث می‌کنند.

🔺ترامپ می‌گوید سهم بزرگی از صنعت نفت ونزوئلا را به دست آورده است.

این طرح شامل کنترل مستقیم‌تر ایالات متحده بر ذخایر ونزوئلا می‌شود، زیرا جرایم و چالش‌های لجستیکی شدید، سرمایه‌گذاران خصوصی را دلسرد می‌کند.

📰 رویترز

🔺ترامپ می‌گوید آمریکا کنترل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را در دست می‌گیرد

ترامپ جزئیات کمی در مورد این توافق ارائه داد و تنها گفت که ایالات متحده از طریق همکاری با شرکت‌های خصوصی، کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفتی اثبات شده ونزوئلا را به دست آورده است.

🔺نپال عملیات نجات سیل‌زدگان را از سر گرفت و به دنبال کمک فنی و میلیارد‌ها دلار بودجه است

نزدیک به ۳۰۰۰ نفر همچنان مفقود هستند، از جمله حدود ۲۴۲۶ نفر در نپال و ۵۵۴ نفر در شهرستان گیرونگ تبت، که در میان آنها حداقل ۵۴۰ نفر اتباع خارجی هستند که بسیاری از آنها زائران هندو از هند هستند.

🔺خانواده‌های نظامیان آمریکایی در شش ماه جنگ ایران، دستخوش «تلاطم احساسات» شده‌اند

این فشار‌ها برای همسران و فرزندان، مادران و پدران نیرو‌های آمریکایی آشنا هستند. اما بستگان می‌گویند ناگهانی بودن درگیری و سرعت نامنظم آن، تأثیر مضاعفی داشته است.

📰 آسوشیتدپرس

🔺تهدید‌های ترامپ درباره گرینلند، بر رأی ایسلند در مورد آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا سایه افکنده است.

رأی‌دهندگان ایسلندی روز شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا تصمیم بگیرند که آیا این کشور باید مذاکرات طولانی‌مدت متوقف‌شده برای عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بگیرد یا خیر، آن هم در سایه تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر کنترل گرینلند، که در همسایگی این کشور قرار دارد.

📰 د هیل

🔺هگست مانع ارتقای ۴ افسر ارتش به دلیل ارتباط با ژنرال‌های اخراجی شد

به گزارش پایگاه خبری هیل، پیت هگست، وزیر دفاع، مانع از ارتقای چهار افسر ارتش شد که برای ارتقاء به درجه تک ستاره انتخاب شده بودند. برخی از این افسران با ژنرال‌های ارشد ارتش که رئیس پنتاگون اوایل امسال برکنار کرد، ارتباط دارند.

🔺دموکرات‌ها در مسیر مبارزات انتخاباتی به دلیل کامالا هریس دچار اختلاف نظر شده‌اند

نامزد‌های دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی رقابتی، در این دوره، رویکرد‌های متفاوتی را در مورد میزان نزدیکی خود به کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، در پیش گرفته‌اند. هریس از بسیاری از آنها حمایت کرده است، اما شکست او در انتخابات ۲۰۲۴، او را به چهره‌ای دوقطبی‌تر تبدیل کرده است.

🔺ترامپ می‌گوید «کنترل اکثریت آمریکا» بر بخش بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا را تضمین کرده است

رئیس جمهور ترامپ عصر جمعه گفت که «کنترل اکثریت» بخش بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا در دست آمریکا خواهد بود.

📰 وال‌استریت‌ژورنال

🔺کاهش مهمات آمریکا به علت جنگ ایران

ذخایر برخی موشک‌های آمریکا در اروپا «فراتر از حد بحرانی» تلقی می‌شود.

🔺چگونه شی جین پینگ نفت را از یک نقطه ضعف به یک سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل کرد

ذخایر نفت خام چین به این کشور قدرت عظیمی بر بازار جهانی نفت و یک سپر دفاعی جدید و حیاتی در برابر غرب داده است.

📰 فاکس‌نیوز

🔺ترامپ از «بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان» خبر داد و گفت این معامله قیمت بنزین را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد

ترامپ این توافق را «بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان» خواند

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«راسیسکایا گازتا»

گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد کی‌یف عملاً تعهدات مربوط به توقف حملات به تأسیسات انرژی را که آمریکا مطرح کرده بود، نادیده گرفته است.

ترامپ از انعقاد آنچه «بزرگ‌ترین معامله نفتی تاریخ» میان آمریکا و ونزوئلا خواند، خبر داد.

آمریکا ممکن است به دلیل میزان هزینه‌های دفاعی بریتانیا، به لندن اولتیماتوم بدهد.

یک مرکز لجستیکی شرکت Ozon در استان روستوف هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

در پی حمله نیرو‌های اوکراینی به روستوف-نا-دونو، دو ساختمان مسکونی چندطبقه آسیب دیدند.

«وزگلیاد»

از پاییز امسال، با گسترش پرواز‌های مستقیم از روسیه، امکان سفر مستقیم به ۴۲ کشور فراهم خواهد شد.

وزارت منابع طبیعی روسیه اعلام کرد این کشور از نظر ذخایر زغال‌سنگ در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از اشیای مشکوک کشف‌شده در تنگه هرمز، احتمالاً مین بوده‌اند.

در روسیه یک رادار هوشمند برای مقابله با حملات دسته‌جمعی و «ازدحام» پهپاد‌ها طراحی شده است.

سامانه‌های پدافند هوایی روسیه یک موشک را که به سمت استان پنزا در حرکت بود، منهدم کردند.

«ایزوستیا»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب ۳۱۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو آماده است از شهروندان خود در منطقه ترانس‌نیستریا حمایت و حفاظت کند.

مجارستان هزینه‌های ساخت نیروگاه هسته‌ای «پاکش-۲» را افزایش خواهد داد.

«کامرسانت»

شمار قربانیان رانش زمین و سیل در نپال از ۶۰۰ نفر فراتر رفت.

سود خالص شرکت «روس‌نفت» در شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت.

چهار کشور آمریکای جنوبی برای تأمین و صادرات مواد معدنی حیاتی، یک ائتلاف مشترک تشکیل می‌دهند.

استان خرسون پس از حمله نیرو‌های اوکراینی با قطع برق گسترده روبه‌رو شد.

«نزاویسیمایا گازتا»

واشنگتن قصد دارد دسترسی یکی از بانک‌های مصر به نظام مالی آمریکا را محدود کند.

مدودف اعلام کرد شایعات مربوط به بسیج نیرو در روسیه توسط دشمنان این کشور منتشر می‌شود.

فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین، به عنوان مشاور وزیر دفاع ایتالیا منصوب شد.

اوگاندا اعلام کرد آماده است حدود هزار و ۲۰۰ نیروی نظامی به غزه اعزام کند.

مدودف گفت کشور‌های غربی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به اشتباه تصور کردند که پیروز نهایی این رقابت بوده‌اند.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان