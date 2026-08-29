به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه صدا وسیما، در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان ومتخصصان متعهد وانقلابی درعرصه رسانه، از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آموزن کارشناسی ارشد برای رشته‌های، تهیه کنندگی (گرایش نمایش)، رادیو (گرایش تهیه کنندگی رادیو) تهیه کنندگی پویانمایی، هنر‌های رایانه‌ای (گرایش چند رسانه‌ای)، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه نگاری رادیو وتلویزیون، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمات عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا وبرق (گرایش مخابرات سیستم) برای پذیرش سال جدید دانشجو می‌پذیرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمایی انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.iribuni.ac.ir مراجعه نمایند.