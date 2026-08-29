تجربه‌های جنگ‌های تحمیلی اخیر در یکسال گذشته، ضرورت برنامه ریزی در حوزه‌های فرهنگی به ویژه کتاب کودک را دو چندان کرده است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کارشناسان و روان شناسان تعلیم و تربیت با تاکید به جنبه‌های روانی جنگ و آسیب‌های احتمالی، محصولات فرهنگی و توجه به کتاب را راهی برای آرامش بخشی و تاب آوری می‌دانند.

جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که سیاست فرهنگی دولت باید فراتر از افزایش تولید کتاب و برگزاری رویداد‌ها باشد و برای تداوم دسترسی کودکان به کتاب، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی در شرایط بحران برنامه مشخص داشته باشد.

ایجاد کتابخانه‌های سیار، توزیع بسته‌های کتاب، دسترسی رایگان به کتاب‌های الکترونیک و صوتی و حمایت از نویسندگان و ناشران کودک از جمله راهکار‌های پیشنهادی است.

در عین حال، ادبیات جنگ برای کودکان نباید به ابزار تبلیغات تبدیل شود؛ بلکه باید درباره ترس، فقدان، همدلی، صلح و امید سخن بگوید.

در نهایت، کتاب فقط یک کالای فرهنگی نیست؛ در شرایط بحران می‌تواند بخشی از زیرساخت تاب‌آوری جامعه و راهی برای بازگشت کودکان به زندگی باشد.