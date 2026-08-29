به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بدمینتون قهرمانی منطقه آسیای میانه در شهر خجند تاجیکستان در حال برگزاری است و تیم ایران در دومین روز مسابقات با کسب نتایج موفق حضور قدرتمندی در این رقابت‌ها داشته است.

تیم بدمینتون ایران در دیدار‌های تیمی برابر تیم‌های مغولستان، تاجیکستان و ازبکستان به میدان رفت و با کسب پیروزی مقابل هر سه حریف، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.

نتایج دیدار‌های تیمی ایران تاکنون به شرح زیر است:

ایران ۵ – ۰ مغولستان

ایران ۵ – ۰ تاجیکستان

ایران ۴ – ۱ ازبکستان

این رقابت‌ها در سه رده سنی زیر ۲۳ سال، زیر ۱۹ سال و زیر ۱۶ سال برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در این رده‌ها برای کسب عناوین برتر منطقه به رقابت می‌پردازند.

ترکیب تیم بدمینتون ایران در این مسابقات را فردوس فروغی، آیسان شوریده، آیسان زارعی، هانا ملاکریمی، زهرا امنی، ترمه حسینی، علی حیاتی، امیرحسین حسنی، محمدمتین قاسمی، امیرعلی احمدلو، امیرمحمد مردانه و امیررضا حریف تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های قهرمانی منطقه آسیای میانه با حضور تیم‌های ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و مغولستان در شهر خجند تاجیکستان در حال برگزاری است و تا دوازدهم شهریورماه ادامه خواهد داشت.