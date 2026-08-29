به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد روستا‌های استان آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره‌مند هستند که این شاخص بهره مندی نسبت به میانگین کشوری سه درصد بیشتر است.

مدیر عامل شرکت گاز استان از بهره مندی ۹۰ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز خبر داد و گفت: این شاخص بهره مندی از میانگین کشوری سه درصد بیشتر است.

جمشید درستکار خاطر نشان کرد: در بخش گاز رسانی به روستا‌ها از ۲۵۰۰ روستایی که قابلیت گاز رسانی دارند حدود ۲۰۷۵ روستا از نعمت گاز برخوردار هست و ضریب نفوذ گاز در روستا‌های آذربایجان غربی ۹۰ درصد می‌باشد و از میانگین کشوری دو الی سه درصد بیشتر می‌باشد

در نقطه صفر مرزی شهرستان پلدشت، شعله‌های گاز طبیعی یکی پس از دیگری به خانه‌های روستایی می‌رسد؛ طرحی که با هدف محرومیت‌زدایی و تأمین زیرساخت‌های پایدار در مناطق مرزی در حال اجراست و در حال حاضر از ۷۲ روستای شهرستان پلدشت ۵۹ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند که روستای پورناک یکی ار آن روستا‌ها ست.

جعفر مدار رئیس اداره گاز شهرستان پلدشت گفت: عملیات گاز رسانی به ۹ روستای باقی مانده شهرستان پلدشت از ۹۰ درصد پیشرفت اجرائی برخوردار است و تاکنون برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار ۶۲۱ خانوار شهری و روستائی شهرستان پلدشت از نعمت گاز بهره‌مند هستند که با اتمام عملیلات گاز رسانی به ۹ روستا، شاخص بهره مندی از نعمت گاز در این شهرستان به ۱۳ هزار ۶۲۱ خانوار خواهد رسید.

با اتمام مراحل اجرائی گاز رسانی به ۹ روستای شهرستان پلدشت درصد بهره مندی روستا‌های این شهرستان از نعمت گاز به ۹۸ درصد خواهد رسید.

اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش رفاه و آسایش روستاییان، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی و ماندگاری جمعیت در این مناطق دارد