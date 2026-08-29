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مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از ابلاغ سقف جدید تسهیلات مسکن برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران از آخرین تغییرات در سیاستهای حمایتی دولت برای تأمین مسکن، از افزایش سقف تسهیلات برای مناطق محروم و شهرهای کوچک خبر داد.
احمدی با اشاره به دستورات جدید دولت اعلام کرد که بر اساس ابلاغیههای اخیر، سقف تسهیلات مسکن برای روستاها و همچنین شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در ادامه تصریح کرد: در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر نیز با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، پرداخت تسهیلات با قید دهکهای یک تا چهار در دستور اجرا قرار گرفته است.
احمدی در بخش دیگری از اظهارات خود به روند اجرایی تسهیلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود دو هزار واحد مسکن برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده که بخشی از قراردادهای آنها منعقد شده و بخشی دیگر در مراحل نهایی عقد قرارداد با بانکها قرار دارد.
وی در پایان از شهروندان ساکن شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و همچنین متقاضیان در شهرهای بزرگ (دهکهای ۱ تا ۴) خواست تا با ارائه پروانه ساختمان و مدارک لازم به شعب امور مسکن در شهرستانهای خود مراجعه کنند تا از این فرصت حمایتی دولت بهرهمند شوند.