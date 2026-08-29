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فرماندار سلطانیه گفت: طی دو سال اخیر، اقدامات قابل توجهی در حوزههای مختلف عمرانی و زیرساختی شهرستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ ولیالله انصاری با اشاره به اجرای طرحهای مسکن گفت: طرح ۲۵ واحدی طرح امید با ۵۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و پروژههای ۴۲ واحدی و ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و بخشی از واحدها امسال تحویل متقاضیان میشود.
وی افزود: در حوزه راه، حدود ۴۵ هزار تن آسفالت در شهر سلطانیه و ۸۳ هزار مترمربع در معابر روستایی اجرا شده و قطعه دوم محور سلطانیه ـ کبودرآهنگ با پیشرفت ۸۰ درصدی و قطعه یک باند دوم محور زنجان ـ تاکستان با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است.
انصاری ادامه داد: راهاندازی نخستین هنرستان فنیوحرفهای، بهرهبرداری از مدرسه کودکان استثنایی، استخر سلطانیه، سالن ورزشی روستای ویر و زمینهای چمن مصنوعی از دیگر اقدامات انجامشده است. همچنین در حوزه گردشگری، عملیات محوطهسازی گنبد سلطانیه و اطراف آن در هفته دولت آغاز میشود.