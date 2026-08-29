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در ساعاتی از روز یکشنبه، رشد ابر، احتمال وقوع رگبار پراکنده در نیمه شمالی استان مرکزی دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسیها نشان دهنده عبور یک موج کم ازتفاع تراز میانی جو طی سه روز آتی از نواحی شمال غرب کشور است.
این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق و وزش باد در برخی نواحی شمال غرب و دامنههای البرز و با شدت کمتر برخی نواحی غربی کشور خواهد شد.
این سامانه در ساعاتی از بعدازظهر فردا یکشنبه تا اواخر وقت موجب رشد ابر در استان خواهد شد. احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق بویژه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نمیباشد.
همچنین این سامانه موجب افزایش سرعت باد در ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه در استان خواهد شد که میتواند موجب خیزش گردوخاک محلی و همچنین انتقال گردوخاک به استان شود.
از لحاظ دمایی بررسیها نشان میدهد دمای هوا تا صبح دوشنبه مقداری افزایش خواهد یافت، اما پس از آن دمای هوا در استان روند کاهشی خواهد یافت.