فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم سیستان و بلوچستان سرمایه بزرگی برای این استان و کشور هستند و باید از ظرفیت‌های ارزشمند آنان در مسیر پیشرفت و آبادانی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ سردار محمد کرمی، در همایش «امت واحده؛ ایستادگی و وفاق ملی» که در زاهدان برگزار شد، با بیان اینکه، مردم سیستان و بلوچستان بی‌نظیر بوده، و دینداری، تدین، شجاعت، شهامت، اخلاص و روحیه انقلابی آنان از ویژگی‌های برجسته این مردم است، اظهار داشت: وحدت تنها یک شعار نیست، بلکه یک سرمایه و عامل قدرت است و گردهمایی علما، معتمدان، نخبگان و مسئولان در کنار یکدیگر، نمونه‌ای از همین انسجام و وحدت است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی گفت: دشمن همواره به دنبال تضعیف وحدت و امنیت است، اما انسجام مردم و حضور آنان در صحنه می‌تواند این برنامه‌ها را خنثی کند.

این مقام نظامی با تأکید بر مردم‌محوری در حوزه امنیت و اقتصاد، بیان کرد: امنیت پایدار، امنیت مردمی است و اقتصاد پایدار نیز اقتصاد مردمی است؛ هرجا مردم حضور داشته باشند، موفقیت بیشتر خواهد بود.

وی همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این استان در حوزه اقتصاد دریا، کشاورزی، معادن، کریدور‌ها و اقتصاد شهری ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال تلاش کرد.