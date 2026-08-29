به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید مجموعه تلویزیونی «بچه‌ها بیایید تماشا»، از یکشنبه ۸ شهریور از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه در سری جدید، با رویکرد تلفیق آموزش و سرگرمی، مهارت‌های فردی و اجتماعی، ایمنی و خودمراقبتی را در قالب قصه، بازی و مسابقه به کودکان ارائه می‌دهد.

همچنین هر قسمت از این مجموعه که دارای ساختاری مستقل شامل روایت داستانی، فعالیت‌های گروهی و بخش‌های آموزشی است با بازی «دانیال کمان‌کش» و «مهرداد نوروزی» و همراهی عروسک‌های «لاکی» و «فرزک»، ضمن ایجاد فضایی شاد و مفرح، زمینه‌ساز یادگیری غیرمستقیم و اثربخش برای کودکان فراهم می‌شود.

«بچه‌ها بیایید تماشا» به تهیه کنندگی «فاطمه شیرازی» و با اجرای «زهره حسن‌آبادی» روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۴ پخش می‌شود.

مجموعه چهار قسمتی «رمز میلیارد دلاری» به کارگردانی رابرت تالهایم محصول سال ۲۰۲۱ آلمان، از امشب از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه در گونه‌های درام، زندگینامه‌ای و جنایی تولید شده و داستان شکایت شرکت آلمانی ART+COM از شرکت گوگل درباره محصول «گوگل ارث» را روایت می‌کند؛ پرونده‌ای که پای فناوری، مالکیت فکری و رقابت در دنیای تکنولوژی را به میان می‌کشد.

بیرن فریبرگ، سیماس اف. سارگنت و لئونارد شایشر از بازیگران این مجموعه هستند. «رمز میلیارد دلاری» در پایگاه IMDb امتیاز ۸ از ۱۰ را به خود اختصاص داده است.

«رمز میلیارد دلاری» هر شب ۰۰:۰۵ دقیقه بامداد پخش و همان روزساعت‌های ۱۱ و ۱۷ بازپخش می شود.

نشان رسمی مجموعه «مرد سه هزار چهره» منتشر شد.

این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، روایت تازه‌ای از ماجرا‌های مسعود شصت‌چی است.

شصت‌چی پس از تحمل دوران زندان، این‌بار به دنبال شروع یک زندگی آرام و جبران سال‌های از دست‌رفته است، اما یک اتفاق ساده، دوباره او را در مسیر سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که هر بار پیچیده‌تر می‌شوند، مردی که باز هم در زمان اشتباه و مکان اشتباه قرار گرفته است.

مجموعه «مرد سه هزار چهره» به‌زودی جمعه‌ها از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.