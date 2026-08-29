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مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی و پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ارائه خدمات حقوقی، وکالت و مشاوره رایگان را به خانوادههای معظم ایثارگران در استان فارس در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی و پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ارائه خدمات حقوقی، وکالت و مشاوره رایگان به خانوادههای معظم ایثارگران در استان فارس را در دستور کار خود قرار داد.
معاون حقوقی دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران کشور با بیان اینکه این مرکز از ایثارگرانی که توانایی مالی برای دریافت وکیل ندارند به صورت ویژه حمایت میکند، اظهار داشت: در سفرهای استانی، مشکلات حقوقی این خانوادهها بررسی و در اسرع وقت برای رفع آنها اقدام میشود.
خانم شیرازی افزود: بر اساس این طرح، در صورت نیاز به کارشناس حقوقی، وکیل و یا مشاوره تخصصی، این خدمات بدون دریافت هزینه به متقاضیان ارائه میشود.
سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به چالشهای پیش روی بانوان در مدیریت مسائل حقوقی خانوادههای ایثارگران تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که با ارائه این خدمات، باری از دوش این خانوادههای محترم برداشته شود و دغدغههای حقوقی آنان به حداقل برسد.