به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری از طرح مجموعه پل‌ها و زیرگذر بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی کلانشهر اصفهان به صورت برخط با تأکید بر اینکه حفظ تولید و تداوم فعالیت صنایع در زمستان پیش‌رو خط قرمز دولت است، گفت: مصرف آب، برق، گاز و سوخت را مدیریت خواهیم کرد، اما تولید نباید قطع شود و مسئولیت آن با استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران است. مصرف آب، برق، گاز، بنزین و سوخت را مدیریت خواهیم کرد.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه اگر قرار باشد جایی را محدود کنیم، از دولت و ادارات شروع می‌کنیم و مشکلات را به مردم منتقل نخواهیم کرد، از مردم خواست برای ایجاد پایداری و ناامید کردن دشمن همکاری کنند، دشمن تصور نکند با فشار، ما تسلیم می‌شویم.

وی گفت: از رهبر معظم انقلاب که در پیام هفته دولت رهنمود و پشتیبانی کردند قدردانی می‌کنم و قول می‌دهیم با تمام وجود پای مردم و عزت و سربلندی کشور بایستیم. وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست و تمام تلاش ما تاکنون در این مسیر بوده است.

رییس جمهور با بیان اینکه ما از جنگ خوشمان نمی‌آید، اما در برابر تجاوز با قدرت می‌ایستیم و دفاع می‌کنیم گفت:هیچ قدرتی نمی‌تواند ملتی را که متحد است و پای سرزمین خود ایستاده، وادار به تسلیم کند.

پزشکیان افزود: اگر از مسیر گفت‌و‌گو و بر اساس تفاهم‌نامه پیش برویم، مشکلات را حل و امتیازات خود را می‌گیریم. این به نفع مملکت، منطقه و دنیاست که ترامپ آشوب ایجاد نکند و اسرائیل باعث ناامنی و تجاوز نشود.

وی گفت: با وحدت و انسجام داخلی و تلاش شبانه‌روزی بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد. آرامش دنیا از درون منطقه ما شکل می‌گیرد.