به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،حجت‌الاسلام مشرفی گفت: مراسم محوری بزرگداشت شهیدان والامقام رجایی و حجت‌الاسلام باهنر، آیت‌الله رئیسی و وزرا و دولتمردان شهید در شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در روز ۷ شهریور، مراسم بزرگداشت شهدای دولت در شهرستان طبس ساعت ۱۰ صبح در هیئت ابوالفضلی (ع)، شهرستان فردوس ساعت ۱۲ ظهر در مسجد حجت‌بن‌الحسن (عج)، عشق‌آباد ساعت ۱۹ در مسجد صاحب‌الزمان (عج)، شهرستان نهبندان ساعت ۱۹:۳۰ در بلوار شهید سیدمصطفی خمینی (ره) روبه‌روی اداره آموزش و پرورش، شهرستان درمیان ساعت ۲۰ در میدان ابوذر، شهرستان زیرکوه ساعت ۲۰ در خیابان امام صادق (ع)، و شهرستان‌های بشرویه و خوسف ساعت ۲۰:۳۰ به ترتیب در میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گفته وی در روز ۸ شهریور نیز مراسم محوری بزرگداشت شهدای دولت در شهرستان‌های قائنات و سرایان ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی (ره) و میدان قدس، خیابان فرهنگ، برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی افزود: همچنین این مراسم در بیرجند ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید آیت‌الله رئیسی (رضوان‌الله تعالی علیه) و در سربیشه ساعت ۲۰:۴۵ در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور پرشور در مراسم بزرگداشت شهدای دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با آرمان‌های شهیدان و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.