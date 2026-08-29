شرکت نفت و گاز اروندان سال گذشته توانست به برنامه‌های تولیدی خود دست یابد و حتی فراتر از برنامه مصوب حرکت کند به‌گونه‌ای که در میدان آزادگان علاوه بر تحقق تولید انباشته موردنظر، ظرفیت تولید نسبت به برنامه مصوب حدود ۲۵ هزار بشکه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به تحقق برنامه‌های تولیدی این شرکت در سال گذشته گفت: تولید نفت در میدان نفتی آزادگان علاوه بر دستیابی به تولید انباشته هدف‌گذاری‌شده، حدود ۲۵ هزار بشکه بیش از برنامه مصوب افزایش یافت.

حمید دریس با اشاره به اینکه امسال نیز با توجه به اینکه بهره‌برداری از چاه‌های موجود در میدان آزادگان بر عهده شرکت است با افت طبیعی تولید چاه‌ها مواجه هستیم افزود: باید برای جبران آن تلاش کنیم تا ضمن حفظ نگهداشت تولید، در صورت امکان، افزایش تولید را نیز رقم بزنیم و در پایان سال گزارش مطلوبی ارائه کنیم.

وی به اجرای طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه در دارخوین اشاره و خاطر نشان کرد: خط لوله جمع‌آوری گاز‌های همراه این میدان تقریبا به پایان رسیده و تنها بخش کوچکی از عملیات باقی مانده که طی روز‌ها یا هفته‌های آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح، حدود ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه در دارخوین در حال سوختن بود که با تعمیر کمپرسور‌هایی که مدت‌ها از مدار خارج بودند بخش عمده این گاز‌ها جمع‌آوری شد و اکنون تنها حدود هفت تا ۹ میلیون فوت مکعب در روز گاز به فلر ارسال می‌شود.

دریس با بیان اینکه ظرفیت خط لوله جدید برای انتقال تا ۷۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز پیش‌بینی شده است افزود: در شرایط عملیاتی در صورت نیاز به ارسال گاز به فلر، این خط لوله امکان انتقال گاز را فراهم خواهد کرد.

وی جمع‌آوری گاز‌های همراه دارخوین را اقدامی مهم در حوزه محیط زیست و افزایش بهره‌وری دانست و تصریح کرد: با اجرای این طرح، آلودگی زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن گاز‌های همراه تقریبا به صفر رسیده و دیگر سرمایه‌سوزی در این بخش وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: بخش مهم‌تر این طرح، تزریق گاز به مخازن برای افزایش برداشت است که موجب افزایش ذخایر قابل استحصال نفت و ارتقای ضریب بازیافت نهایی مخزن خواهد شد؛ این طرح از گذشته آغاز شده بود، اما با تزریق حدود ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، فرآیند تزریق اکنون تقریبا کامل شده است.

تلاش شبانه‌روزی کارکنان اروندان در جریان جنگ

دریس در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد کارکنان این شرکت در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان در آن شرایط با روحیه‌ای ایثارگرانه و شهادت‌طلبانه در محل تاسیسات حضور داشتند، زیرا احتمال آسیب به تاسیسات نفتی وجود داشت.

وی افزود: کارکنان، بدون اینکه نگرانی یا واهمه‌ای داشته باشند، پای کار بودند و مدیران و مسئولان عملیاتی مناطق نیز به‌صورت شبانه‌روزی در شیفت‌های کاری حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به نقش پشتیبانی این شرکت در دوران جنگ گفت: علاوه بر حفظ تولید، نقش پشتیبانی از رزمندگان نیز دنبال شد و با وجود آسیب‌هایی که به برخی نقاط وارد شد، موفق شدیم ظرف ۱۲ روز تولید را به مدار بازگردانیم.

جذب نیرو در اروندان متناسب با نیاز‌های عملیاتی

دریس درباره موضوع اشتغال و مطالبه مردم برای جذب نیرو در شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: این شرکت، یک مجموعه تولیدی است و نه یک شرکت اشتغال‌زایی؛ بنابراین جذب نیرو متناسب با نیاز‌های عملیاتی، تاسیسات و چاه‌های نفتی انجام می‌شود.

وی افزود: تصور اینکه هر فرد بیکار در منطقه باید توسط شرکت اروندان جذب شود، برداشت نادرستی است، اما این شرکت به اندازه فعالیت‌ها، توسعه میدان‌ها، ورود به فیلد‌های جدید و برنامه‌های توسعه‌ای خود، نیروی مورد نیاز را جذب خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تاکید کرد: باید مطالبات اشتغال مردم در مسیر صحیح هدایت شود، اما هر زمان که ظرفیت جذب وجود داشته باشد، استخدام و جذب نیرو انجام خواهد شد و تاکنون نیز این روند صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت اظهار کرد: یکی از خبر‌های خوب، واگذاری توسعه میدان سوسنگرد از صفر تا صد به شرکت نفت و گاز اروندان است؛ اقدامی که بر اساس مصوبات موجود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است.

دریس گفت: در نخستین گام، چاه اکتشافی شماره چهار سوسنگرد به چاه تولیدی تبدیل شد و تا زمان تکمیل خطوط لوله و تاسیسات مرتبط، تمهیدات لازم برای انتقال تولید این چاه به مدار، صادرات یا تامین خوراک پالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برنامه توسعه مرحله نخست میدان سوسنگرد تدوین شده و اقدامات اجرایی بر اساس آن در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنین درباره برنامه‌های حفاری در میدان دارخوین گفت: چاه شماره سه دارخوین که یک چاه اکتشافی است، پس از تعمیرات وارد مرحله بعدی خواهد شد و در یک مخزن دیگر در بخش ایلامی نیز برنامه توسعه و حفاری افقی پیش‌بینی شده است تا امکان توسعه همه مخازن این منطقه فراهم شود.