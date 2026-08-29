به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در اراضی پایاب نهر دولنگان خوی با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی کلنگ‌زنی شد؛ طرحی که با پوشش یک هزار و ۶۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شش روستا، قرار است حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در اراضی پایاب نهر دولنگان خوی همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شد.

این طرح با هدف کاهش هدررفت آب، بهبود انتقال و توزیع آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع آبی اجرا می‌شود و طول مسیر آن ۲۱ کیلومتر است.

در قالب این طرح، یک هزار و ۶۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شش روستا تحت پوشش قرار می‌گیرد و دبی انتقال آب نیز ۸۸۰ لیتر در ثانیه پیش‌بینی شده است.

دکتر جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در آیین کلنگ‌زنی این طرح با اشاره به اهمیت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، اعلام کرد عملیات اجرایی طرح با برنامه‌ریزی انجام می‌شود و تا یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های انتقال آب و کاهش تلفات را از اقدامات مؤثر برای تقویت کشاورزی و اقتصاد روستایی عنوان کرد.

نهر دولنگان از مسیر‌های سنتی انتقال آب کشاورزی منطقه است که عبور آب در بستر خاکی، موجب هدررفت بخشی از منابع آب می‌شود و اجرای این طرح، جایگزینی انتقال آب با لوله را در بخش مورد نظر دنبال می‌کند.

با اجرای این طرح، انتظار می‌رود ضمن کاهش تلفات آب در مسیر انتقال، امکان بهره‌برداری مؤثرتر از منابع آبی و تأمین پایدارتر آب برای اراضی کشاورزی تحت پوشش فراهم شود.