گرما و رطوبت بالا همچنان مهمان بوشهریها
هواشناسی بوشهر از آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی خبر داد و دما و رطوبت بالا را برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، تا ظهر دوشنبه، وضعیت بهنسبت آرامی برای دریا و سطح استان پیشبینی میشود.
هادی سالاری با بیان اینکه پدیدههای غالب تا ظهر دوشنبه شامل غبار محلی، وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود، افزود: از عصر دوشنبه تا روز چهارشنبه، با افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی، سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج پیشبینی میشود.
وی همچنین از افزایش نسبی دمای هوا در روزهای دوشنبه و سهشنبه در سطح استان خبر داد و یادآور شد: در شبانهروز گذشته بیشینه دمای هوا در استان به ۴۸ درجه و رطوبت و شرجی هوا به ۱۰۰ درصد رسید و شهرستانهای دشتی، دشتستان و تنگستان گرمترین شهرستانهای استان بوشهر در شبانهروز گذشته بوده است.
کارشناس هواشناسی بوشهر در خصوص وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط با مه صبحگاهی همراه خواهد بود.
وی در خصوص شرایط وزش باد و دریا نیز گفت: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود. همچنین ارتفاع موج خلیجفارس در سواحل استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
سالاری با اشار به زمان جزر و مد دریا در بندر بوشهر گفت: جزر اول دریا ساعت ۰۳:۱۶، مد اول ساعت ۰۹:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۶:۱۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۱۳ دقیقه رخ خواهد بود.