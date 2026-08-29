معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: در هفته وقف امسال بیش از صد برنامه فرهنگی و مذهبی در هرمزگان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حجت‌الاسلام مصطفی آزادی افزود: تجلیل از واقفان، خیران، اصحاب بقاع، موقوفات استانی و شهرستانی، برگزاری نشست‌های تخصصی وقف با علما، اساتید دانشگاه، مراکز علمی و حوزوی از مهمترین برنامه‌های هفته وقف در استان است.

وی گفت: در هفته وقف نشست‌های تخصصی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های هرمزگان و آزاد اسلامی استان و همچنین حوزه‌های علمیه برادران و خواهران برگزار می‌شود.

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معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: بهره برداری از مراکز مشاوره وقف در ادارات اوقاف و برخی موقوفات شاخص استان، اجرای نیات شماری از موقوفات، رونمایی از موقوفات جدید و تجلیل از خانواده‌های شهدا و کارکنان نمونه از دیگر برنامه‌های هفته وقف در هرمزگان است.

حجت السلام مصظفی آزادی افزود: در این هفته از وقف مشارکتی شهرستان بندرلنگه نیز با همکاری حدود ۲۰۰ واقف رونمایی می‌شود.

از هفتم تا ۱۳ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.