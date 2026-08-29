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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از بهرهبرداری پنج طرح آبرسانی و فاضلاب در استان همزمان با هفته دولت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها یکهزار و ۹۱۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رضا داودی گفت: این طرح ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تأمین آب پایدار و توسعه زیرساختهای فاضلاب در نقاط مختلف استان کرمانشاه به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: یکی از مهمترین طرحهای آماده بهرهبرداری، طرح آبرسانی به ۶۱ روستا در مجتمعهای روستایی تپهماران، تپه دارابخان، جگیران، تپانی و روستای آیینه از مجتمع حبیبوند شهرستان سرپلذهاب با اعتبار ۳۳۵ میلیارد تومان است و هشت هزار و ۹۳۰ نفر از مزایای آن بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: طرح آبرسانی به شهر اسلامآبادغرب نیز از دیگر طرحهای آماده بهرهبرداری در هفته دولت است که با صرف ۹۰ میلیارد تومان اعتبار، زمینه بهرهمندی ۳۵ هزار نفر را فراهم میکند.
داودی همچنین از افتتاح طرح آبرسانی پایدار به شهر باینگان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت این شهر از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی اضافه کرد: طرح آبرسانی به مجتمع قلیآباد و رایگان شهرستان هرسین نیز با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده که ۶۱۰ نفر از جمعیت این مناطق را تحت پوشش قرار میدهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در ادامه به پنجمین طرح اشاره کرد و گفت: تصفیهخانه و تأسیسات فاضلاب شهر جوانرود نیز همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد که ظرفیت تصفیه هشت هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانهروز را دارد و برای اجرای آن یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
داودی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این طرحها گامی در مسیر توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب استان، ارتقای کیفیت خدماترسانی و تأمین آب پایدار برای شهروندان و روستاییان است.