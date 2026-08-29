دمانتوئید، واریته سبز و بسیار کمیاب از گروه گارنت با جلای شیشه‌ای و ضریب شکست بالا، به عنوان باارزش‌ترین گوهرسنگ ایران معرفی شده است.

محمد رضا صادقی صدر کارشناس سنگ‌های قیمتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اعلام اینکه این گوهرسنگ نادر ذخایر باکیفیتی در منطقه صوغان اُرزوئیه کرمان دارد گفت: با مدیریت درست میتواند به منبع مهمی برای درآمد‌های ارزی و توسعه زنجیره ارزش معدنی استان تبدیل شود.

وی افزود: استخراج سنتی و عدم به کارگیری روش‌های مدرن، به این سنگ نادر آسیب میزند و نیاز به اقدامات فوری برای حفظ ارزش صادراتی و علمی آن وجود دارد.

صادقی صدر گفت: دمانتوئید کرمان به دلیل شفافیت بالا، ناخالصی‌های بسیار کم و وجود الگو‌های زیبای فیبر‌های کریزوتیل، نه فقط ارزش اقتصادی فراوانی دارد بلکه برای استفاده در جواهرات گرانبها و کلکسیون‌های خصوصی بسیار محبوب است.

صادقی صدر با اشاره به ترکیب شیمیایی این سنگ که شامل درصد بالایی از آندرادیت و اووارویت و عناصر کمیابی مانند کروم و آهن است، افزود: این ترکیب علاوه بر ایجاد رنگ سبز استثنایی، دوام و مقاومت سنگ را نیز افزایش میدهد.

وی ضریب شکست بالای ۱.۸۸ تا ۱.۸۹ و جلای شیشه‌ای را از دلایل درخشندگی چشمگیر این گوهر برشمرد.

کارشناس سنگ‌های قیمتی در ادامه به مشکلات موجود پرداخت و گفت: نگهداری و بازیابی نمونه‌ها با روش‌های علمی و استفاده از تجهیزات مناسب اهمیت حیاتی دارد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی برای معدنکاران، به کارگیری فناوری برداشت مدرن و مکانیکی برای کاهش آسیب به کریستال ها، تدوین استاندارد‌های بسته بندی و گواهی اصالت و تهیه نقشه‌های زمین شناسی دقیق را از راهکار‌های ضروری برای حفظ و بهره برداری بهینه از این گوهرسنگ برشمرد.

وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت جهانی منابع دمانتوئید و کیفیت بالای آن در ایران، مدیریت خردمندانه و توسعه زنجیره ارزش از استخراج تا فرآوری و برندینگ می‌تواند نمونه‌ای موفق از تبدیل دارایی‌های معدنی به درآمد‌های پایدار و صادراتی باشد.