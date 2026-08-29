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۴۷۱ واحد مسکونی برای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی امروز با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور افتتاح و به مددجویان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این واحدهای مسکونی در راستای تامین نیاز اساسی خانوادههای تحت حمایت، کاهش دغدغههای معیشتی و ایجاد ثبات و امنیت در زندگی مددجویان احداث و تکمیل شده است.
از مجموع ۴۷۱ واحد مسکونی افتتاح شده، ۴۴۹ واحد از طریق احداث و تکمیل و ۲۲ واحد نیز در قالب طرح کمک به خرید مسکن تامین و به خانوادههای تحت حمایت واگذار شده است.
برای تامین این واحدهای مسکونی در مجموع ۱۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که بخشی از آن در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات به مددجویان اختصاص یافته است.
در بخش خرید مسکن نیز پنج میلیارد تومان کمک بلاعوض به مددجویان اختصاص یافته تا خانوادههای واجد شرایط بتوانند نسبت به تامین واحد مسکونی مورد نیاز خود اقدام کنند.
بر اساس برنامههای کمیته امداد، تامین مسکن خانوادههای تحت حمایت با استفاده از ظرفیتهای مختلف و مشارکت نهادهای مرتبط انجام میشود و بخشی از هزینهها از محل منابع این نهاد، تسهیلات بنیاد مسکن و آورده مددجویان تامین میشود.
به طور میانگین برای ساخت هر واحد مسکونی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه میشود که سهم کمیته امداد از این میزان ۳۵۰ میلیون تومان است.
این سهم شامل ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق صندوق قرضالحسنه امداد ولایت است و مابقی هزینه ساخت نیز از محل تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن و آورده شخصی مددجو تامین میشود.
در کنار ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی، از ابتدای سال جاری ۹۱۲ واحد فضای جانبی شامل سرویسهای بهداشتی و حمام نیز برای خانوادههای تحت حمایت احداث شده است.
اجرای این طرحها با هدف ارتقای سطح بهداشت، افزایش آسایش و بهبود کیفیت زندگی خانوادههای تحت حمایت انجام شده و بخشی از نیازهای ضروری این خانوارها را برطرف میکند.
برخورداری از مسکن ایمن و پایدار میتواند زمینه ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای خانوادههای مددجو را فراهم کند و به آنان امکان دهد با تمرکز بیشتری موضوع اشتغال، درآمدزایی و توانمندسازی اقتصادی را دنبال کنند.