به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی که با عنوان «بانوی مقاوم» در شهرستان دماوند برپا شد، نقش ایثارگران زن در عرصه‌های مختلف مورد ارج نهاده شد. در این رویداد، از ۱۵۰ بانوی این شهرستان که در سال‌های جنگ تحمیلی رمضان و تا به امروز، خدمات گسترده‌ای در زمینه کمک‌رسانی به جبهه و پیشبرد اهداف فرهنگی داشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.