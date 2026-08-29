پخش زنده
امروز: -
شهرستان دماوند با برپایی همایشی ویژه، از ۱۵۰ بانوی این منطقه که از دوران جنگ تحمیلی رمضان تاکنون در مسیر پشتیبانی از جبهه و فعالیتهای فرهنگی گام برداشتهاند، تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی که با عنوان «بانوی مقاوم» در شهرستان دماوند برپا شد، نقش ایثارگران زن در عرصههای مختلف مورد ارج نهاده شد. در این رویداد، از ۱۵۰ بانوی این شهرستان که در سالهای جنگ تحمیلی رمضان و تا به امروز، خدمات گستردهای در زمینه کمکرسانی به جبهه و پیشبرد اهداف فرهنگی داشتهاند، تجلیل به عمل آمد.