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رئیس فرهنگستان زیان و ادب فارسی و وزیر آموزش و پرورش به همراه اعضای دفتر حفظونشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، به مناسبت هفته دولت، با حضور در منزل دولتمرد شهید، دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی، به این شهید والامقام ادای احترام کرده و با خانواده گرامی ایشان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای این دیدار دکتر غلامعلی حداد عادل با تبریک و تسلیت شهادت دکتر لاریجانی به خانواده ایشان؛ به بیان خاطراتی از آشنایی و همکاریهای خود با خانواده شهید مطهری و دکتر لاریجانی پرداخت.
وی اظهار داشت: سابقه آشنایی من با شهید مطهری به سال ۱۳۳۶ و انتشار کتاب «داستان راستان» باز میگردد. انتشار آن کتاب برای من باب جدیدی در ادبیات کتاب کودک بود و باعث شد من با شهید مطهری آشنا و تا شهادت ایشان مرید او باشم؛ این آشنایی بعدها به روابط خانوادگی نیز گسترش یافت.
حداد عادل همچنین دانشگاه صنعتی شریف را محل اولین آشنایی با شهید لاریجانی عنوان کرد و افزود: من در آن سالها در آنجا معلم بودم و علی لاریجانی دانشجوی ریاضی بود و برای گذراندن دروس اختیاری و عمومی در کلاسهای من حضور مییافت.
وی با اشاره به مسئولیتهای مختلف این شهید در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: شهید لاریجانی گام به گام رشد کرد و به شخصیت موثر در انقلاب تبدیل شد؛ او در یک خانواده با جایگاه مرجعیت متولد شد و از نجف به قم رسید؛ اعضای خانواده او همه خوش فکر بودند و در این بستر شخصیت او آرام آرام شکل گرفت.
حداد عادل با اشاره به ادامه تحصیلات عالی شهید لاریجانی اظهار داشت: دکتر لاریجانی در مقطع ارشد به دانشگاه تهران رفت و در رشته فلسفه تحصیل کرد؛ اتفاقاً در همان دوران، من استاد دانشگاه تهران شده بودم و فلسفه تدریس میکردم؛ و برای رساله دکتری ایشان، استاد راهنما بودم.
وی با بیان اینکه رابطه آنها با دوران دانشگاه به پایان نرسید، ادامه داد: «پس از دوم خرداد، ما هر هفته جلساتی داشتیم و درباره مسائل مهم کشور گفتوگو میکردیم که "همایش ماهانه دانشگاهیان" یکی از خروجیهای این جلسات بود.
شهدا معلم ما هستند و امیدواریم در کلاس شهدا مردود نشویم
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به رقابت سیاسی خود با شهید لاریجانی در مجلس برای ریاست قوه مقننه، افزود: در آن روزها، در برخی موارد با هم اختلاف نظر داشتیم و رقابت بر سر ریاست مجلس وجود داشت، اما هر دو تلاش کردیم که این رقابت به اختلاف بدل نشود و تا حد امکان رسانهای نگردد. پس از پیروزی ایشان در آن رقابت، به ایشان تبریک گفته و برای دفترشان گل فرستادم. وی همچنین خاطرنشان کرد که پس از خروج خود از مجلس نیز ارتباطشان قطع نشده و همواره به مشورت با ایشان میپرداخته است. وی افزود: حتی زمانی که ایشان مسئولیتی نداشتند، من به ایشان اصرار کردم که ریاست دانشگاه تهران را برعهده بگیرند؛ آقای پزشکیان این پیشنهاد را پذیرفت، اما شهید لاریجانی نپذیرفت.
حداد عادل با اشاره به قدرت تشخیص بالای شهید لاریجانی گفت: ایشان در برابر اصرار من برای پذیرش مسئولیت دانشگاه تهران تأکید داشتند که شرایط کشور بهگونهای است که باید تماموقت در خدمت کشور و حضرت آقا باشند؛ ایشان واقعاً شب و روز بر مسائل مختلف انقلاب متمرکز بودند.
شهادت برازنده دکتر لاریجانی بود
وی با اشاره به سالهای پایانی عمر ایشان اظهار داشت: در دو سال اخیر، موضعگیری، بیان، عمل و حضور ایشان رشد و تعالی داشت و شهادت، برازنده ایشان بود. شهید لاریجانی شخصیتی جامع داشت؛ او از یک سو تجربه نظامی داشت و از دوستان نزدیک شهید سلیمانی بود و از سوی دیگر، در حوزههای فرهنگی، قانونگذاری و دبیری شورای عالی امنیت ملی در دوران تنشهای هستهای، از او شخصیتی مبرز و متعالی ساخته بود.
حدادعادل در پایان تأکید کرد: در اواخر دوران حیات، تفکر، سخنوری، مرام و دیپلماسی ایشان در مجامع بینالمللی، موجب افتخار مردم و کشور بود. شهادت ایشان برای ما یک ضایعه و برای ایشان فوز عظیم است؛ شهدا معلم ما هستند و امیدواریم در کلاس شهدا مردود نشویم.
شهید لاریجانی به مسائل آموزش و پرورش اهمیت ویژهای میدادند
وزیر آموزش و پرورش نیز حضور در این دیدار را توفیقی الهی دانست وگفت: به نمایندگی از دولت و جامعه تعلیم و تربیت در اینجا حاضر شدهایم و سلام مخصوص دکتر پزشکیان را به خانواده معظم شهید لاریجانی تقدیم میکنم.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای جداسازی دولت از مردم، تصریح کرد: دشمن تلاش میکند میان دولت و مردم فاصله ایجاد کند، در حالی که شهدای بسیاری از دولت تقدیم انقلاب شدهاند و دولتمردان و وزرا از ابتدای انقلاب در صف اول مقابله با دشمن بودهاند. وی در پایان با پرداختن به ابعاد شخصیتی شهید لاریجانی، مدیریت منحصربهفرد، بیان شیوا و منطق محکم او را از ویژگیهای بارز ایشان برشمرد.
توییتهای شهید لاریجانی؛ از یک سو دشمن را تکان و از سوی دیگر به جامعه امید میداد
کاظمی با اشاره به حضور دکتر لاریجانی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: او در کنار دکتر حداد به مسائل آموزش و پرورش اهمیت ویژهای میدادند و همواره پیگیر امور آموزش و پرورش بودند. وی با بیان اینکه او در این ماههای آخر چهره اول کشور در رویارویی با دشمن شد، گفت: لاریجانی اوج گرفت تا حدی که شهادت باید ختم کار و زندگی ایشان میشد؛ وقتی او توییت میزد از یک سو دشمن را تکان میداد و از سوی دیگر به جامعه امید میداد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تقوای سیاسی ایشان را در کمتر کسی دیدم و این ویژگی زبانزد خاص و عام بود، تصریح کرد: اگر دکتر لاریجانی امروز زنده بود وضعیت کشور بسیار متفاوت از الان بود؛ امیدواریم بتوانیم راه شهدا را ادمه دهیم.
در مقطعی که شهید لاریجانی دبیر شعام شد، این جایگاه برای کشور تولید قدرت میکرد
در ادامه جلسه مهدی فضائلی با اشاره به ثبت خاطرات شفاهی شهید لاریجانی از مسائل و ناگفتههای پرونده هستهای کشور و بیان داشت: شهید لاریجانی قرار بود خاطرات شفاهی هستهای خود را بگویند و مصاحبههایی انجام میشد؛ من و یکی از همکاران مأمور انجام این مصاحبهها بودیم. وی افزود: شهید لاریجانی با دقت عجیبی تمام جزئیات را ثبت کرده بود و از همه چیز نکتهبرداری کرده بود و نکات خاصی را مطرح میکرد؛ اما مشکلات و مسائل کاری و مسئولیت خطیری که داشت اجازه کامل شدن این جلسات را نداد. فضائلی با بیان اینکه بعضی از افراد برای کشور و انقلاب تولید قدرت میکنند گفت: در مقطعی که شهید لاریجانی دبیر شعام شد، این جایگاه برای کشور تولید قدرت میکرد در پایان با بیان اینکه بعد از شهادت آقا، شهادت دکتر لاریجانی تلخترین حادثه بود، تصریح کرد: شهید لاریجانی نماینده شایستهای برای کشور و ملت ایران بود و فقدان او برای ایران سخت و دشوار بود؛ حضور در بیت ایشان فرصت بزرگی برای اعلام ارادت و عرض ادب خدمت خانواده محترم شهید لاریجانی است.
علاقه شهید لاریجانی به امام شهید واقعا قلبی بود
محمدرضا لاریجانی فرزند دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی در ابتدی سخنان خود از ارتباط بیت شهید لاریجانی با رهبر شهید سخن به میان آورد و گفت: هر سال در سالگرد شهید مطهری با خانواه خدمت امام شهید میرسیدیم و از وجود ایشان بهره میبردیم. وی درباره ارادت شهید لاریجایی به امام شهید اظهار کرد: ارادت پدر به حضرت آقا خیلی زیاد بود و در بالا و پایین سیاست هیچ وقت گلایهای رو متوجه ایشان نمیکرد و علاقه او به امام شهید واقعا قلبی بود؛ این رابطه تا جایی بود که عقد سه فرزند ایشان را آقا خواندند. لاریجانی با بیان اینکه ما دلگرم به حضور اقا بودیم، اشارهای به ماجرای رد صلاحیت شهید لاریحانی کرد و گفت: بلافاصله بعد از آن ماجرا فردی بلند پایه از دفتر رهبر شهید با دکتر لاریجانی تماس گرفتند این جمله را از رهبر شهید نقل کردند که «در طول دوران رهبری از هیچ کس به اندازه ایشان دفاع نکردم.»
ماجرای امضای شهید لاریجانی که در آن از عبارت بنده خدا استفاده میشد
وی به صفات اخلاقی و رفتاری شهید لاریجانی هم اشارهای کرد و ادامه داد: شهید اتکای عجیبی به خدا داشت، فوق العاده اهل تحجد بود و همیشه یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح برای نماز و مناجات بیدار میشد و در ماه مبارک رمضان هم چند بار ختم قرآن انجام میداد. لاریجانی با بیان اینکه شهید همواره روزه رجب و شعبان را متصل به ماه مبارک میکرد، گفت: ماههای آخر حیات تقریبا کل روزها را روزهدار بود. فرزند شهید لاریجانی اشارهای هم به ماجرای امضای شهید لاریجانی که در آن از عبارت بنده خدا استفاده میشد، کرد و گفت: این ماجرا مربوط به این سالهای آخر نیست و از دهه ۷۰ این رسم را ایشان داشت؛ یکبار از او در این خصوص سوال کردم؛ گفت که تمام عناوین به درد آرشیو تاریخ میخورد و من هر چه فکر کردم تنها چیزی که برای انسان باقی میماند نسبت انسان با خداست. لاریجانی با اشاره به تلاشهای شهید لاریجانی بعد از ماجرای رد صلاحیت گفت: شهید لاریجانی نشان داد نظام خود ترمیمی دارد و میتوان با استفاده از ظرفیتهای نظام مشکلات و مسائل و ناهنجاریها حتی در آن سطح را نیز برطرف کرد.
شهید لاریجانی به هیچ وجه اجازه سوء استفاده فرزندان از جایگاههایی که داشت را نمیداد
همسر شهید لاریجانی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه آشنایی و ازدواج با شهید لاریجانی گفت: یکی از شروط ازدواج ما این بود که ایشان برای مقطع دکتری به آمریکا برود، اما با پیروزی انقلاب و شهادت شهید مطهری، این مسئله را کنار گذاشت و گفت: از امروز برای جمهوری اسلامی کار خواهم کرد.
وی با توصیف فضای خانه افزود: ما همگی در خانه مرید ایشان بودیم. با وجود تمام مشغلهها، ایشان در کارهای خانه کمک میکرد و خستگی هرگز مانع فعالیتهای خانوادگی او نمیشد. ایشان به درس فرزندان بسیار اهمیت میداد و همواره بر وضعیت تحصیلی آنها نظارت داشت. یکی از برنامههای تربیتی ویژه ایشان این بود که به هیچ وجه اجازه سوء استفاده فرزندان از جایگاههایی که داشت را نمیداد؛ حتی اجازه حضور آنها در مجلس و صدا و سیما را نداد. وی همچنین به پیوند عمیق معنوی شهید با مراجع و عالمان بزرگ اشاره کرد و افزود: ارتباط و دیدار با علمایی همچون آیتالله کشمیری، علامه حسنزاده املی و آیتالله بهجت از برنامههای ثابت و همیشگی شهید بود. خانم مطهری با بیان اینکه بعد از شهادت رهبر انقلاب شهید لاریجانی نیز آماده شهادت بود، اظهار کرد: او بعد از شهادت آقا دیگر دنیا را نمیخواست و انگار خود را به دامن شهادت انداخته بود؛ مرتضی فرزندم نیز علیرغم همه خطرها حاضر نشد تا از او جدا شود و در نهایت در کنار هم به شهادت رسیدند.
شهید لاریجانی معتقد بود باید به جوانان فرصت داد تا مسئولیت بپذیرند و تجربه کنند
در بخش دیگری از این دیدار، مجید یراقبافان، مجری و فعال رسانهای، به نگاه شهید لاریجانی به جوانگرایی اشاره کرد و گفت این رویکرد از سالهای دهه ۷۰ در مدیریت ایشان وجود داشته است. وی به دوره ریاست شهید بر سازمان صداوسیما و تصمیم او برای راهاندازی برنامه سحر در تلویزیون اشاره کرد و گفت شهید لاریجانی نخستین تهیهکنندگی این برنامه را به وی که در آن زمان جوانی ۲۲ یا ۲۳ ساله بود، سپرد.
همسر شهید نیز با تأیید این موضوع، اظهار داشت شهید لاریجانی معتقد بود باید به جوانان فرصت داد تا مسئولیت بپذیرند، تجربه کنند، اشتباه کنند و از اشتباهات خود بیاموزند. به گفته وی، این نگاه به جوانان را شهید از مرحوم پدر خود، آیتالله آملی، فراگرفته بود.