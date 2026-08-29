معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید، از اجرای رویکرد جدید مدیریتی بنیاد در زمینه تمرکززدایی و تفویض اختیار خبر داد و گفت: با تأکید ریاست بنیاد و در راستای مدیریت فرآیندمحور، نهضت تفویض اختیار به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ ملک محمد نجفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: هدف این است که تمرکززدایی به شکل کامل انجام شود و هر بخش، در سطح ستاد، استان و شهرستان، وظایف اصلی خود را به درستی انجام دهد.

وی افزود: در رویکرد جدید، ستاد بنیاد باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، نظارت و کنترل عالیه متمرکز باشد و تا حد امکان از ورود به امور اجرایی پرهیز کند.

نجفی تأکید کرد: اجرای سیاست‌ها و امور اجرایی باید تا حد امکان به ادارات کل استانی، شهرستان‌ها و واحد‌های صفی تفویض شود تا ستاد بتواند وظیفه اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت را با قدرت بیشتری انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد در نهایت موجب چابک‌تر شدن ساختار مدیریتی، تسریع در تصمیم‌گیری و نزدیک‌تر شدن خدمات به کارکنان و جامعه هدف بنیاد خواهد شد.

برگزاری نشست‌های مستقیم با کارکنان

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید، ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان را از رویکرد‌های مهم این معاونت دانست و گفت: برگزاری نشست‌های صمیمی و چهره‌به‌چهره با کارکنان با این هدف دنبال می‌شود که مسائل و مشکلاتی که گاهی به‌درستی یا به‌صورت شفاف منتقل نمی‌شوند، مستقیماً مطرح و پیگیری شوند. مواردی که در این جلسات مطرح شده و در حوزه اختیار بنیاد بوده و امکان اجرای آن وجود داشته، یا انجام شده یا در حال انجام است.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که این نشست‌های مستقیم با کارکنان حداقل سالی دو بار و ترجیحاً در مقاطع مختلف سال برگزار شود تا ارتباط میان مدیران و کارکنان تقویت و مسائل و مطالبات آنان به شکل مستمر پیگیری شود.