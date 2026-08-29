هواشناسی البرز با اعلام هشدار سطح زرد برای استان وزش باد شدید، گردوخاک و رگبار پراکنده و ساعتی و رعدوبرق پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، هواشناسی البرز اعلام کرد: تحلیل آخرین الگو‌های پیشیابی حاکی از گذر موج ناپایدار و ضعیف از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و رگبار پراکنده و ساعتی، رعدوبرق برای عصر یکشنبه تا صبح دوشنبه و همچنین پس از خروج موج ناپایدار از صبح سه شنبه روند کاهش محسوس دما در استان پیش بینی می شود.

بر اثر فعالیت این موج ناپایدار آسیب به سازه‌های موقت و سست وخطر شکستن ساقه درختان، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.