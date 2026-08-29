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دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم یک شرکت خصوصی به اتهام رهاسازی پسماندهای شیمیایی و سمی در طبیعت و تحصیل نامشروع مال بیش از ۸۳ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان گفت:: برای ۴ نفر از عوامل یک شرکت خصوصی در استان به اتهام مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی، ایجاد آلودگی شدید محیط زیست از طریق رهاسازی پسماندها و ضایعات پتروشیمی از نوع اتیلن دیکلراید در طبیعت، پولشویی، توقیف عواید مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به مبلغ ۸۳ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۵ تومان، کیفرخواست صادر شد.
وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: این شرکت خصوصی با انعقاد قراردادهایی با چند مجتمع پتروشیمی، متعهد به حمل و امحای اصولی و مکانیزه ضایعات و پسماندهای صنعتی شده بود، با رصد اطلاعاتی و نظارت دقیق ضابطین قضایی در یک بازه زمانی مشخص، تخلفات متهمان مستندسازی و مشخص شد برخلاف تعهدات قانونی و ضوابط زیستمحیطی، پسماندهای سمی و خطرناک را بهجای امحا در طبیعت رهاسازی میکردند.
خلفیان با هشدار به متخلفان و تخریبکنندگان محیط زیست خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست از اولویتهای دستگاه قضایی است و برخورد با هرگونه فساد، قانونشکنی و تهدید سلامت عمومی جامعه، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.