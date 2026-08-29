پیشنهاد‌های ایران برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی مقابله با خشکسالی و گرد و غبار، در بیانیه پایانی کشور‌های آسیایی عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد گنجانده شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران درباره تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با خشکسالی و گرد و غبار و به رسمیت شناختن ابتکار بین‌منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار در غرب آسیا، در بیانیه پایانی کشور‌های آسیایی عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد درج شد.

این پیشنهاد‌ها در نشست پایانی کشور‌های آسیایی عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد، روز جمعه ششم شهریور در حاشیه هفدهمین نشست کنفرانس اعضای این کنوانسیون در اولان‌باتور مغولستان، مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، کشور‌های آسیایی بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای کنترل و مدیریت خشکسالی و گرد و غبار، به‌عنوان پدیده‌هایی فرامرزی و جهانی، تأکید کردند.

همچنین ابتکار بین‌منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار در غرب آسیا در این بیانیه به رسمیت شناخته شد؛ ابتکاری که طی یک سال گذشته با مشارکت ایران و ۱۰ کشور آسیایی متأثر از گرد و غبار تدوین شده و هدف آن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای برای مقابله مؤثر با این پدیده است.

پیشنهاد‌های فنی و عملیاتی تیم کارشناسی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان نشست‌های گروه‌های کاری با حضور نمایندگان کشور‌های عضو بررسی شد و بخش‌هایی از این پیشنهادها، علاوه بر بیانیه پایانی آسیا، در اسناد مرتبط با موضوعات گرد و غبار، خشکسالی و مراتع نیز مورد توجه قرار گرفت.

در بیانیه پایانی کشور‌های آسیایی همچنین از تعیین «روز بین‌المللی مراتع و دامداران» استقبال شده است.

این دستاورد، زمینه تقویت نقش ایران در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با مقابله با بیابان‌زایی، خشکسالی و گرد و غبار را فراهم می‌کند.