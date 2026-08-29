به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مجلس خبرگان رهبری در پیامی با قدردانی از رهنمود‌ها و توصیه‌های عالمانه معظم له، از دغدغه‌های مهم ایشان، قدردانی و خواستار پیگیری و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب از سوی ارکان حاکمیت به ویژه دولت خدمتگزار شد.

متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام وحدت آفرین، امیدبخش و سرشار از هدایت‌های حکیمانه و رهنمود‌های عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بار دیگر حس امید، ضرورت حفظ وحدت در جامعه و اهمیت تقویت انسجام و همسویی اجزای حاکمیت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی را متجلی ساخت.

مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به مقوله وحدت و تأکید مکرر معظم له راجع به خدمت صادقانه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً دولت خدمتگزار به مردم قدرشناس و مبعوث شده ایران اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، شهیدان رجایی و باهنر و نیز شهید رئیسی و همراهان آن رئیس جمهور مردمی و انقلابی، با اعلام حمایت قاطع از خطوط ترسیم شده مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بر تبعیت محض و التزام عملی همه بخش‌های حاکمیت نسبت به رهنمود‌ها و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌نماید و به استناد تجارب متعدد گذشته معتقد است که تحقق پیشرفت کشور در ابعاد مادی و معنوی و برون رفت از مشکلات داخلی و خارجی و حفظ میراث گرانقدر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) تنها با تقویت روحیه ولایت‌مداری قشرهای جامعه به ویژه مسؤولین امر، کسب رضایت و جلب نصرت إلهی، وظیفه شناسی، پرهیز از القای یأس و ناامیدی و خدمت صادقانه به این مردمِ غیور و همیشه در صحنه، میسور خواهد بود.

ان شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

مجلس خبرگان رهبری

۷ شهریور ۱۴۰۵