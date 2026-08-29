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«شیرکو مامآقا» عکاس بوکانی در رقابتهای بینالمللی عکاسی IPA ۲۰۲۶ یک مقام سوم جهانی و سه لوح تقدیر کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: «شیرکو مامآقا» عکاس این شهرستان در رقابتهای بینالمللی عکاسی IPA ۲۰۲۶ در آمریکا با کسب یک مقام سوم جهانی و سه لوح تقدیر، موفق به ثبت چهار افتخار در این رویداد معتبر شد.
رضا عباسی افزود: این موفقیت نشاندهنده توانمندی هنرمندان بوکانی در عرصههای بینالمللی و ظرفیت بالای عکاسان این شهرستان در معرفی فرهنگ، آیینها و سبک زندگی مردم منطقه از طریق هنر عکاسی است. وی اضافه کرد: مامآقا برای اثر «The Tambourine-Playing Ceremony of the People of Pal Village» با موضوع مراسم تنبورنوازی مردم روستای پالنگان، مقام سوم جهانی بخش «رویدادها، سنتها و فرهنگها» را به دست آورده است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: اثر «Smoke of History in a Beam of Silence» با موضوع «دود تاریخ در پرتو سکوت» نیز در بخش «پرتره هنری» موفق به کسب عنوان لوح تقدیر شد.
عباسی اضافه کرد: اثر «The Flight of Dreams of Nomadic Children in the Mountains» با موضوع پرواز رویاهای کودکان عشایری در کوهستان نیز در بخش «مردم – کودکان» مورد تقدیر قرار گرفت و لوح تقدیر این رقابتها را دریافت کرد. وی بیان کرد: چهارمین اثر این عکاس با عنوان «Friends of Nature» و با موضوع سبک زندگی و ارتباط انسان با طبیعت نیز در بخش «مردم – سبک زندگی» موفق به کسب عنوان لوح تقدیر شد.
عباسی اظهار کرد: حضور موفق هنرمندان شهرستان در رویدادهای معتبر بینالمللی علاوه بر معرفی استعدادهای هنری منطقه، فرصت مناسبی برای بازتاب ظرفیتهای فرهنگی، آیینهای بومی، زندگی عشایری و جلوههای اجتماعی ایران در سطح جهانی فراهم میکند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان بر حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه حضور و درخشش آنان در جشنوارهها و رقابتهای ملی و بینالمللی تاکید کرد.
رقابتهای بینالمللی عکاسی IPA از رویدادهای شناختهشده حوزه عکاسی در سطح جهان است که آثار عکاسان کشورهای مختلف در بخشهای گوناگون ارزیابی میشود.