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استاندار کرمانشاه از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در مسیر کمربندی نورآباد به هرسین بازدید کرد؛ پروژهای که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،منوچهر حبیبی امروز شنبه با همراهی فرماندار و امام جمعه شهرستان هرسین، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و جمعی دیگر از مدیران در جریان این بازدید، در روند پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه قرار گرفت.
این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۳ مگاوات در حال احداث است و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است ۲ مگاوات از ظرفیت این نیروگاه طی یک ماه آینده وارد مدار تولید شود و بخش باقیمانده نیز طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید بر تسریع در روند اجرای پروژههای تولید انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر برای کمک به تأمین برق و کاهش ناترازی انرژی تأکید کرد.