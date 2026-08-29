پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو با تاکید برحمایت از طرحهای تجدیدپذیر خراسان رضوی از رفع موانع سرمایهگذاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی خراسان رضوی، بر تداوم حمایت وزارت نیرو از طرحهای انرژی پاک در استان تأکید کرد.
محسن طرزطلب،با اشاره به طرح های نیروگاههای بادی و خورشیدی در خراسان رضوی گفت: قراردادساخت یک نیروگاه بادی در استان منعقد شده و مراحل بانکی آن در حال انجام است و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
طرزطلب همچنین از برنامه ساتبا برای بهروز کردن مطالبات سرمایهگذاران طرح مهرسان در شهریورماه خبر داد و افزود: با وجود مشکلات موجود در تأمین و انتقال تجهیزات، وزارت نیرو برای تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح های تجدیدپذیر در بخشهای کشاورزی و صنعت، همکاری خواهد کرد.
وی با اشاره به راهاندازی صندوق طرح نیروگاههای کوچک و متوسط مقیاس اظهار کرد: حدود 500 مگاوات طرح نیروگاهی در قالب این صندوق، تجمیع شده که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و بخش عمده آنها تا اردیبهشتماه تکمیل خواهد شد.
رئیس ساتبا با بیان اینکه مجموع سرمایهگذاری این طرح ها حدود 26 همت است، هدف از راهاندازی صندوق طرح را علاوه بر تأمین مالی، فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و صنایع در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد.
معاون وزیر نیرو در پایان با قدردانی از همراهی مدیریت استان، فرمانداران و فعالان بخش خصوصی، بر ضرورت حفظ شتاب توسعه انرژیهای پاک تأکید کرد و گفت: آینده انرژی کشور به سمت انرژیهای پاک، توسعه تجدیدپذیرها و هوشمندسازی حرکت خواهد کرد.