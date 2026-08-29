به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه دو با فصل ششم مجموعه مستند «ایرانگرد»، میزبان طبیعت‌گردی‌های جواد قارایی می‌شود. این اثر که نگاهی ویژه به جاذبه‌های بکر و ظرفیت‌های ناشناخته ایران دارد، با کیفیت تصویربرداری ۴K-HDR مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.

فصل ششم «ایرانگرد» که با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن تصویربرداری و با کیفیت ۴K-HDR تولید شده است، کوشیده تا جلوه‌هایی از زیبایی‌های خیره‌کننده طبیعت، تنوع اقلیمی و گنجینه‌های فرهنگی کشور را با کیفیتی متمایز به تصویر بکشد. جواد قارایی در مقام راوی و مجری این مستند، با تسلط بر موضوع ها و روایت‌های بکر، بینندگان را با خود به قلب تپنده طبیعت ایران می‌برد تا مخاطب را با زوایایی آشنا کند که کمتر در حافظه بصری عمومی دیده شده‌اند.

این مجموعه مستند که به تهیه کنندگی جواد قارایی و کارگردانی جواد قارایی و حامد جم تهیه و تولید شده است، روز‌های شنبه و یکشنبه ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود.

برنامه «یک روایت ساده» با روایت خرده‌داستان‌هایی از قهرمانان و چهره‌های افتخارآفرین ایران، هر شب از شبکه افق پخش می‌شود.

این برنامه خرده‌روایت‌هایی از زندگی و قهرمانی افرادی را بازگو می‌کند که بخشی از افتخار و غرور ایران به شمار می‌روند و با تلاش، ایستادگی و فداکاری، روایت‌هایی ماندگار از قهرمانی را رقم زده‌اند.

«یک روایت ساده» از جمعه ۶ شهریور هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می شود.