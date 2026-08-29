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سی ودو سال از شهادت سیدمحمدحسین نواب، روزنامهنگار ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین میگذرد؛ خبرنگاری که برای روایت جنگ و رنج مردم موستار به دل یکی از خطرناکترین مناطق درگیری رفت و سرانجام خود، بخشی از همان خبری شد که برای روایتش رفته بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، سیدمحمدحسین نواب در خانوادهای روحانی پرورش یافت و از دوران نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد. او در سالهای جنگ ایران و عراق نیز در جبهه حضور داشت و در چند عملیات شرکت کرد. پس از پایان جنگ، فعالیتهای فرهنگی را دنبال کرد و با آغاز جنگ بوسنی و هرزگوین، برای حضور در این کشور اعلام آمادگی کرد.
نواب در بوسنی تنها به فعالیت خبری محدود نبود. بر اساس روایت خانواده و همکارانش، بخش مهمی از فعالیت او فرهنگی و اجتماعی بود؛ از ارتباط با مساجد و روحانیون بوسنیایی گرفته تا کمک به خانوادههای شهدا و توجه ویژه به فرزندان آنان.
او همزمان به عنوان خبرنگار در فضای جنگ فعالیت میکرد و تلاش داشت آنچه بر مردم بوسنی، بهویژه در مناطق درگیر جنگ، میگذشت به بیرون منتقل کند.
در تابستان ۱۳۷۳ موستار یکی از کانونهای اصلی جنگ بود؛ شهری که محاصره، درگیری و ویرانی گسترده را تجربه کرده بود. بر اساس روایت یکی از شاهدان بوسنیایی، نواب در ۲۸ اوت ۱۹۹۴ برای تهیه گزارش وارد منطقه تحت کنترل نیروهای کروات شد. بر این اساس نواب از سوی شبهنظامیان کروات بوسنی به اسارت درآمد و مدت کوتاهی پس از آن خبر شهادتش به طرف بوسنیایی رسید.
تلاشهای دیپلماتیک برای تحویل پیکر حدود دو هفته ادامه یافت و سرانجام پیکر او در بخش مسلماننشین موستار تحویل داده شد. پیکر سیدمحمدحسین نواب پس از انتقال به ایران در قم به خاک سپرده شد. بیش از سه دهه بعد، نام او در شمار خبرنگارانی باقی مانده است که برای روایت جنگ، خود نیز قربانی همان میدان شدند.