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وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه در خوزستان تا فردا هشتم شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی میشود و سپس از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه روند کاهش ۵ تا ۷ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: ازاواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان مورد انتظار است. طی فردا نیز ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات استان وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین طی امروز و از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود، لذا احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی نیز دراین مناطق وجود دارد.
در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۴۹.۸ و ایذه با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.