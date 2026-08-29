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فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری ۳۷ متهم فراری تحت تعقیب قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت وشناسایی افراد تحت تعقیب قضایی در دستور کار پلیس خرمآباد قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، در چند عملیات پلیسی، ۳۷ نفر از محکومان و متهمان تحت تعقیب قضایی را شناسایی و در نقاط مختلف شهر دستگیر کنند.
سرهنگ کیانمهر با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی گفت :پلیس با تمام توان و ظرفیتهای خود، عرصه را برای فعالیت مجرمان تنگ کرده و در مسیر حفظ امنیت و آرامش شهروندان، با هیچکس مماشات نخواهد کرد.
وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در تأمين نظم عمومی بیان کرد: همشهریان میتوانند گزارشهای خود را در خصوص فعالیتهای مجرمانه از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.