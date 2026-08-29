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علاوه بر افزایش هزینه زندگی خانوار های انگلیسی ، افزایش دوباره بهای انرژی، در ماههای اخیر چشمانداز روزهای پر هزینهتری را پیش روی خانوادهها در این کشور قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در حالی که هزینه زندگی همچنان دغدغه اصلی میلیونها خانوار در انگلیس است، افزایش دوباره بهای انرژی، در ماههای اخیر چشمانداز روزهای پر هزینهتری را پیش روی خانوادهها در این کشور قرار داده است.
در پی تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل به ایران در حدود ۶ ماه گذشته، بهای انرژی و سوخت در انگلیس، فقط یک راه در پیش گرفته، افزایش، و اکنون موج تازه گرانی انرژی و سوخت در حال بلعیدن درآمد خانوارهاست.
دولت انگلیس اعلام کرد ناچار است بهای انرژی را باز هم افزایش دهد.
مارتین لوئیس کارشناس اقتصادی میگوید: ماه جولای ۱۲.۶ درصد بر قیمت انرژی افزوده شد و اکنون ۳.۶ درصد دیگر هم اضافه شده است، یعنی به زودی بهای انرژی ۱۷ درصد بیشتر از ۶ ماه گذشته خواهد شد.
گرانتر شدن بنزین و گازوئیل در انگلیس، موجب شده است شماری از مردم، عادات روزانه خودشان را تغییر دهند، یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: من الان دوچرخه سواری میکنم، چون سوخت گران است، من هم همچون بسیاری از مردم اکنون از دوچرخه برای نقل و انتقال و انجام کارها استفاده میکنم. "
نمایندگان مجلس انگلیس هم میگویند، دست دولت در کاهش بهای انرژی بسته است.
بری گاردینر، نماینده مجلس از حزب کارگر انگلیس در این باره میگوید: همچون همیشه زمانی که شرایط تغییر میکند دولت چارهای جز واکنش و افزایش بهای انرژی ندارد.
علاوه بر گرانی سوخت خودرو، صدها هزار خانه در انگلیس، هنوز از نفت و گازوئیل برای گرم کردن منزل و تامین آبگرم استفاده میکنند که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اکنون ناچارند مبلغ بیشتری برای پر کردن مخازن سوخت بپردازند.
جین شهروند انگلیسی با ابراز نگرانی از روند افزایش بهای سوخت میگوید: اکنون به بهانه ورزش به باشگاه محله میرویم تا حمام کنیم، ما آن قدر پول نداریم که بتوانیم دهها لیتر آب را برای حمام کردن گرم و مصرف کنیم، البته فقیر هم نیستیم که کسی به ما کمک کند.
در حالی که قیمت بنزین و گازوییل در انگلیس به رقم کم سابقه دو پوند در هر لیتر نزدیک شده، رسانههای این کشور، هم به آموزش راههای کاهش مصرف سوخت روی آوردند.
ادم بل، کارشناس انرژی میگوید: فعلا که خبری از کاهش بهای سوخت نیست تا چند ماه آینده هم نخواهد بود، زیرا اثر جنگ در خلیج فارس فعلا ادامه خواهد داشت، در این شرایط مردم بهتر است راههای صرفه جویی در سوخت را در پیش گیرند مثلا از خانه کار کنند، با سرعت کمتر رانندگی کنند، با دقت برانند تا مجبور نشوند مدام ترمز کنند تا جایی که ممکن است از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. "
هزینه معمول قبض گاز و برق خانوارها در انگلیس نیز در پی چندین بار افزایش در ماههای اخیر با حدود ۱۵۰ پوند افزایش به طور متوسط ۱۸۰۰ پوند در سال رسیده است.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازهترین گزارش اعلام کرد، به طور متوسط نزدیک یک پنجم هزینههای هفتگی خانوارها در این کشور صرف پرداخت صورتحساب گاز و برق سوخت میشود.