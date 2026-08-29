معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج از برگزاری میز خدمت فرمانداری ویژه شهرستان کرج با حضور مدیران ۲۲ دستگاه اجرایی در مصلای کرج همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتباط مستقیم مردم و مسئولان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی مهرور با اشاره به برگزاری این میز خدمت در مصلای کرج اظهار کرد: مصلی به دلیل جایگاه معنوی و مردمی خود، یکی از مهم‌ترین فضا‌های ارتباطی با شهروندان است و بر همین اساس، میز خدمت فرمانداری در این مکان برپا شد تا مردم بتوانند بدون واسطه، مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را با مسئولان مطرح کنند.

وی افزود: در این برنامه، مدیران ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان حضور داشتند و ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مردم، درخواست‌های مطرح‌شده را بررسی کردند و برای موارد قابل پیگیری، دستورات لازم به منظور رسیدگی و رفع مشکلات صادر شد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج، حضور مدیران در میان مردم و شنیدن مستقیم درخواست‌های آنان را یکی از الزامات حکمرانی مؤثر و مردم‌محور دانست و تصریح کرد: میز خدمت صرفاً یک برنامه نمادین نیست؛ بلکه فرصتی برای شناخت دقیق‌تر مسائل مردم، کوتاه کردن مسیر پیگیری مشکلات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل آنها است.

مهرور ادامه داد: در کنار میز خدمت مصلای کرج، این برنامه به صورت همزمان در ۶ مصلی شهر‌های شهرستان کرج نیز برگزار شد تا شهروندان در نقاط مختلف شهرستان بتوانند مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه خدمت و شنیدن بی‌واسطه صدای مردم است، گفت: ارتباط مستقیم با شهروندان و پاسخگویی به مسائل آنان، رویکردی مستمر در مجموعه اجرایی شهرستان است.