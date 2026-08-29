مشاهده پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: یکی از جوانان اهل روستاهای واقع در بخش جنوبی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع در حوزه حفاظتی و نظارتی محیط زیست شهرستان تهران، موفق به تهیه تصویری زیبا و کمنظیر از پلنگ ایرانی در زیستگاههای طبیعی این منطقه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمد رستگاری گفت: منطقه حفاظت شده البرز مرکزی یکی از زیستگاه های ارزشمند و گدار حیات وحش در استان تهران محسوب شده و مشاهده این گونه ارزشمند، بیانگر نظارت دقیق و تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در حفاظت از منطقه و گونههای گیاهی و جانوری از جمله کل و بز، قوچ و میش، پرندگان شکاری و گوشتخواران و سایر گونه ها و همچنین از طرفی صیانت از زیستبومهای ارزشمند مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی افزود: اقدام ارزشمند این شهروند در تصویربرداری از پلنگ و اطلاع موضوع به پاسگاه محیط بانی محیط زیست، نشانگر گسترش و ارتقا فرهنگ و سواد حفاظت محیط زیست و نقش مسئولیت اجتماعی مردم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست است.
رستگاری با قدردانی از این اقدام شهروند مسئولیت پذیر و تلاشهای محیطبانان این منطقه، بر ضرورت حمایت بیشتر از حیات وحش و جلوگیری از تخریب زیستگاههای طبیعی تأکید کرد و تصریح کرد: پایش بخش جنوبی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از سوی محیط بانان پاسگاه سر محیط بانی کن و سولقان انجام می شود و در زمینه حفاظت هر چه بیشتر و بهتر از این زیستگاه ارزشمند و گونه های جانوری و گیاهی، دوستداران طبیعت و همیاران محیط زیست نقش مهم و اثرگذاری دارند.
وی گفت: با تداوم حفاظت و فرهنگسازی و نیز همکاری هر چه بیشتر با جوامع محلی و دوستداران طبیعت و حیات وحش، شاهد پایداری و افزایش جمعیت گونههای ارزشمندی همچون پلنگ ایرانی در این منطقه باشیم.
وی یاد آور شد:این تصویر را یکی از همیاران محیط زیست ثبت کرده است.