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رسانه فرهنگ و هنر «همدار» با هدف بازخوانی و ثبت تجربههای زیسته اهالی فرهنگ و هنر در دوران جنگ تحمیلی سوم، ویدیوکست «دستان» را تولید و از روز دوشنبه روانه فضای مجازی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه ویدیوکست «دستان» که به همت رسانه فرهنگ و هنر همدار تولید شده است، از هفته جاری با رویکردی تحلیلی به بررسی کنشها، تجربههای شخصی و مسئولیتهای هنرمندان در دوران جنگ تحمیلی سوم میپردازد.
این ویدیوکست که با اجرای «نادر سهرابی» و تهیهکنندگی «سعید ابوالحسنینژاد» تولید میشود، میکوشد زوایای کمتر دیدهشدهای از تصمیمهای دشوار و فعالیتهای میدانی چهرههای فرهنگی و هنری را در بحبوحه این دوران خطیر بازگو کند. «سیدرضا منتظری» سردبیری این پروژه را بر عهده دارد و «حامد مهربانی» بهعنوان مشاور در کنار تیم تولید حضور داشته است.
در هر قسمت از «دستان»، مخاطبان با روایتهای دستاول و تجربههای زیستهای مواجه میشوند که نشاندهنده مواجهه جامعه فرهنگی ایران با یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر است؛ روایتهایی که پیش از این کمتر فرصت بازگویی یافتهاند و اکنون در قالب گفتوگوهایی صریح، تصویری از زیست فرهنگی و هنری در روزهای جنگ را ترسیم میکنند.
فصل نخست این برنامه، میزبان جمعی از فعالان و مدیران عرصه فرهنگ و هنر از جمله محمدامین سلیمی، امیرحسین شفیعی، حریر عادلی، طه حکیمی، فاطمه بهروزفخر و مرتضی ابراهیمپور خواهد بود که هر کدام با تکیه بر جایگاه خود، راوی بخشی از این حافظه جمعی هستند.
علاقهمندان به مباحث تاریخ فرهنگی و هنری میتوانند از روز دوشنبه، این ویدیوکست را بهصورت هفتگی از طریق وبگاه رسمی رسانه همدار به نشانی www.hamdar.net و همچنین سکوهای مجازی این رسانه، کستباکس و آپارات دنبال کنند.