همزمان با گرامیداشت هفته دولت، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور قصرشیرین به گیلانغرب به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،اجرای این پروژه با هدف ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود شرایط عبور و مرور در این محور ارتباطی مهم انجام می‌شود. این مراسم باحضور حسن رستم زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین و دیگر مسئولین انجام شد.