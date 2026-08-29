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در نشست شورای اداری شهرستان دماوند، ضمن بررسی مشکلات زیرساختی و تکریم اربابرجوع، دستورالعملهای سختگیرانهای برای صرفهجویی در مصرف انرژی در ادارات ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای اداری شهرستان دماوند با حضور مسئولان این شهرستان در سالان شهید رجایی فرمانداری برگزار شد. در این جلسه، محورهای اصلی گفتگوها بر بررسی مشکلات جاری شهرستان در حوزههای مختلف و بهویژه رفع ناترازی در شبکههای برق، آب و گاز متمرکز بود.
از دیگر مصوبات این شورا، تأکید بر تعامل میان دستگاههای اجرایی و خدماتی برای رفاه شهروندان، پاسخگویی سریع به استعلامات و جلوگیری از سردرگمی مراجعات مردمی در ادارات بود.
همچنین در این نشست، رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در انرژی برای تمامی ادارات شهرستان الزامی شد و مقرر گردید در صورت عدم رعایت این موارد، انشعابات ادارات خاطه قطع شود.