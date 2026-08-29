بخش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد و در این همایش، اندیشه و گفتمان وحدت اسلامی از دیدگاه رهبر شهید ایران بررسی و تبیین کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، سخنرانان و پژوهشگران دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم جهان اسلام ارائه کردند و موضوعات مرتبط با اندیشه و گفتمان وحدت اسلامی بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، از دریافت ۳۵۰ مقاله از اندیشمندان داخل و خارج کشور در موضوع وحدت امت اسلامی با بهره‌گیری از نظریه رهبر شهید خبر داد.

در حاشیه این همایش، از مجموعه کتاب‌های جدید پژوهشگاه مطالعات تقریبی و مجموعه موضوعات پژوهشی علوم و معارف محمدی(ص) معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه نیز رونمایی شد.

همچنین دو پنل تخصصی با موضوعات بازسازی هویت امت در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و تمدن‌سازی و قدرت‌آفرینی بیرونی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار شد و جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در آنها به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، در بخش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در قم، با اشاره به نقش اندیشمندان و علمای جهان اسلام در نظریه‌پردازی و معماری میدانی گفتمان وحدت، گفت: این حرکت با اتکا به ملت بزرگ ایران شکل گرفت و به تدریج امواج آن به جهان اسلام نیز منتقل شد.

وی با تأکید بر جایگاه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی در نظریه‌پردازی و میدان عمل افزود: این دو امام بزرگوار هم در عرصه نظریه‌سازی گام‌های بزرگی برداشتند و هم در میدان عمل و معماری میدانی، پرچمدار و پیشگام بودند.

مدیر حوزه‌های علمیه، یکی از ویژگی‌های برجسته امام شهید را تولید قدرت دانست و تصریح کرد: این قدرت بر پایه نظریه‌پردازی و راهبری میدانی و عملی شکل گرفت و در عرصه‌های علم و فناوری، فرهنگ، دفاعی و نظامی، سیاسی و بین‌المللی آثار خود را نشان داد.

آیت‌الله اعرافی با بیان اینکه ظرفیت تولید قدرت ایران اسلامی در جنگ تحمیلی سوم برای جهانیان آشکار شد، گفت: این قدرت در بستر اندیشه امام راحل و گفتمان عظیم انقلاب اسلامی شکل گرفت و توانست ظرفیت‌های مختلف کشور را در عرصه‌های گوناگون فعال کند.

وی همچنین قم را خاستگاه جوشان اندیشه ناب اسلامی و تفکر تقریب و وحدت دانست و افزود: در یک قرن اخیر، بزرگان و اندیشمندانی همچون آیت‌الله حائری، آیت‌الله بروجردی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید بهشتی از این حوزه برخاستند و بر پایه اندیشه بازسازی تمدن نوین اسلامی، بر محور تقریب، وحدت و هویت واحد امت اسلامی تأکید کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور برگزاری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در قم را بازگشت این حرکت به یکی از پایگاه‌های مهم وحدت و تقریب دانست و گفت: برگزاری این اجلاس در قم، به عنوان پایگاه جوشان وحدت، تقریب و اندیشه تمدنی اسلام، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر است.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر اینکه وحدت و تقریب یکی از اصول اساسی منظومه فکری انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: در جهان اسلام با وجود تفاوت‌های قومی، نژادی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و تفاوت در دیدگاه‌ها و سلایق، باید به دنبال انسجام، همگرایی و شکل‌گیری هویت واحد امت اسلامی بود.

وی در ادامه با اشاره به نظریه‌های مختلف درباره وحدت اسلامی، بر ضرورت تبیین دقیق مفهوم تقریب تأکید کرد و گفت: تقریب به معنای از میان بردن تفاوت‌های موجود میان مذاهب اسلامی یا ادغام و یکدست‌سازی آنها نیست؛ بلکه باید بر مبنای اصول مشترک و با حفظ هویت و مبانی مذاهب، زمینه انسجام و همگرایی امت اسلامی را فراهم کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: نظریه ادغام و ترکیب مذاهب، به دلیل وجود تفاوت‌های عمیق در برخی مباحث کلامی، اعتقادی، اخلاقی و فقهی، قابل تحقق نیست و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای وحدت امت اسلامی باشد.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: آنچه در اندیشه اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی تأکید شده، تقریب، همگرایی و انسجام امت اسلامی در مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی است؛ مسیری که می‌تواند ظرفیت‌های گسترده جهان اسلام را در کنار یکدیگر قرار دهد.