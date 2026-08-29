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همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی در مناطق جادهای، پایگاه اورژانس حسنآباد شهرستان تکاب با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و در تداوم توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی در مناطق جادهای، پایگاه اورژانس حسنآباد شهرستان تکاب با مساحت ۱۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این که با مشارکت مؤثر مجموعه معدن طلای آقدره در قالب مسئولیت اجتماعی احداث شده است، نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان طلایی نجات و ارتقای ایمنی در محور پرتردد و گردشگری تختسلیمان ایفا خواهد کرد.
محور مواصلاتی تختسلیمان به عنوان یکی از شریانهای مهم ترانزیتی و ارتباطی استان، نیازمند پوشش ایمنی و درمانی پایدار بود. افتتاح این پایگاه، پاسخی علمی و عملی به مطالبه مردم برای کاهش زمان پاسخدهی و مدیریت حرفهای صحنههای حادثه است و همافزایی بخش خصوصی و نظام سلامت را در تأمین امنیت سلامت عمومی به نمایش میگذارد.
دکتر فرجی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب، در حاشیه این آیین با تأکید بر اهمیت این افتتاحیه اظهار داشت: فعالیت این پایگاه نقش بیبدیلی در کاهش زمان رسیدن به بیمار، ارتقای ایمنی سفرها و در نهایت نجات جان هممیهنان خواهد داشت. بیشک، همکاری و مشارکت خیرین سلامت و بنگاههای اقتصادی متعهد، سرمایهای ماندگار و گرانبها برای نظام سلامت شهرستان است.
دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی، در خصوص اهمیت راهبردی این افتتاحیه بیان داشت:توسعه زیرساختهای پیشبیمارستانی در نقاط کور جادهای از اولویتهای حیاتی اورژانس استان است. مشارکت معدن طلای آقدره در این طرح، مصداق بارز سرمایهگذاری برای حفظ جان انسانهاست و ما امیدواریم این مدل همکاری، الگویی برای سایر بنگاههای اقتصادی جهت مشارکت در ارتقای سطح سلامت استان باشد. نگاه ما به این مرکز، ایجاد یک پایگاه واکنش سریع و مجهز است تا ضریب امنیت سلامت در محور گردشگری تختسلیمان به استانداردهای مطلوب برسد.
این آیین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از جمله فرماندار تکاب، سرپرست شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و مدیر سازمانهای مردمنهاد دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد و در پایان، از بانیان این اقدام ارزشمند با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.