نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اسقاط تدریجی دلار، مدیریت صحیح واردات و محوریت اقتصاد مقاومتی، گفت: استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری، کاهش وابستگی به دلار و حرکت به سمت تولید داخلی، در کنار تقویت بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد، از الزامات مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد لاهوتی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت و تأکید ایشان بر موضوعاتی همچون اسقاط تدریجی دلار، حمایت از تولید داخل و بهره گیری صحیح و حکیمانه از واردات و محوریت قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری حاوی نکات مهم و معناداری بود که از جمله آنها می‌توان به موضوع اسقاط تدریجی دلار، اقتصاد مقاومتی و مدیریت واردات اشاره کرد.

حمایت رهبر انقلاب از دولت، مسئولیت دولت و سایر مسئولان را سنگین‌تر می‌کند

نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دیگری که در پیام مقام معظم رهبری وجود داشت، حمایت ایشان از دولت و شخص رئیس‌جمهور بود. برداشت من از فرمایشات ایشان این است که معظم‌له از عملکرد و صداقت رئیس‌جمهور رضایت دارند و این موضوع برای همه ما قابل توجه است.

لاهوتی تصریح کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب چنین حمایتی از دولت و رئیس‌جمهور دارند، طبیعتاً باید این موضوع را رعایت کنیم که فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمت تخریب، توهین و برخورد‌های نامناسب با مسئولان حرکت نکند. اینکه در خیابان، مسجد یا هر فضای دیگری به مسئولان توهین شود، به هیچ عنوان زیبنده کشور و نظام نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: به اعتقاد من پیام مقام معظم رهبری، پیام بسیار معناداری بود و در کنار حمایت از دولت، حاوی نکات مهمی درباره مسیر حرکت اقتصادی کشور بود که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

پیمان‌های پولی دوجانبه، راهکار کاهش وابستگی به دلار

وی در ادامه با اشاره به موضوع کاهش وابستگی به دلار گفت: در این زمینه باید به سمت استفاده جدی‌تر از پیمان‌های پولی دوجانبه حرکت کنیم. به اعتقاد من ما در سال‌های گذشته در این زمینه کوتاهی کرده‌ایم، در حالی که بسیاری از کشور‌های دنیا در حال استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه هستند و به جای اینکه در مبادلات تجاری خود از دلار استفاده کنند، پول ملی دو کشور را مبنای مبادلات قرار می‌دهند.

لاهوتی افزود: برای مثال، ما با چین هم واردات داریم و هم صادرات؛ بنابراین می‌توانیم در مبادلات تجاری میان دو کشور از ظرفیت ریال و یوان استفاده کنیم. با کشور‌های دیگری مانند قطر و کشور‌های آسیای میانه نیز چنین ظرفیتی وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند وابستگی کشور به دلار را کاهش دهد. حتی در برخی موارد می‌توان از سازوکار تهاتر استفاده کرد تا الزام نداشته باشیم برای هر مبادله‌ای از دلار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از کشور‌های دنیا به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند و ما نیز باید با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم. استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر فشار‌های خارجی باشد.

مدیریت واردات باید به تقویت تولید داخل منجر شود

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات اظهار کرد: این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی کشور اهمیت زیادی دارد. مدیریت واردات به این معنا نیست که کشور را از واردات محروم کنیم، بلکه باید واردات را به طور صحیح مدیریت کنیم تا به تولید داخل آسیب نزند. از سویی دیگر در شرایطی که کشور با محدودیت منابع رو به رو است، باید دقت کنیم چه کالاهایی، با چه میزان و در چه زمانی وارد کشور می‌شوند.

واردات بی‌برنامه، تولید داخلی را غیراقتصادی می‌کند

لاهوتی با اشاره به واردات برنج نیز گفت: امروز دولت به هر دلیلی در حال واردات برنج است؛ ممکن است یکی از دلایل آن تأمین ذخایر غذایی یا تنظیم بازار باشد، اما در این میان باید مراقب باشیم که منافع برخی افراد موجب نشود تولیدکننده داخلی متضرر شود.

وی تأکید کرد: وقتی واردات بدون برنامه و در زمان نامناسب انجام شود، تولید داخل را غیراقتصادی می‌کند. اگر تولیدکننده داخلی نتواند محصول خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و در نهایت وابستگی کشور به واردات افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما باید از ظرفیت تولید داخلی که امروز در کشور وجود دارد حمایت کنیم و تلاش کنیم تولید داخلی اقتصادی شود. مدیریت واردات باید به گونه‌ای باشد که در کنار تأمین نیاز‌های کشور، به تولیدکننده داخلی نیز آسیب وارد نکند.

اجرای ظرفیت‌های برنامه هفتم برای خودکفایی در کالا‌های اساسی ضروری است

وی ادامه داد: نگاه ما باید به واردات کاهش پیدا کند و در مقابل، ظرفیت صادرات کشور افزایش یابد. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت برای تولید داخلی بسیاری از کالا‌های اساسی از جمله برنج، جو، گوشت و مرغ هدف‌گذاری شده و بخش قابل توجهی از نیاز کشور باید از محل تولید داخلی تأمین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: ظرفیت تولید بسیاری از این محصولات در داخل کشور وجود دارد و باید با سیاست‌گذاری صحیح، این ظرفیت را فعال و اقتصادی کنیم. نمی‌توانیم همزمان از تولید داخلی حمایت کنیم و با واردات نامناسب، تولیدکننده داخلی را از بازار خارج کنیم.

اقتصاد مقاومتی باید از شعار به سیاست عملی تبدیل شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تأکید بر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور گفت: مقام معظم رهبری شهیدمان در سال‌های مختلف و با عناوین گوناگون همواره بر اقتصاد مقاومتی تأکید داشته‌اند. واقعیت این است که ما در شرایط فعلی راهی جز مقاوم کردن اقتصاد کشور نداریم.

لاهوتی ادامه داد: هر کشوری که در مسیر حق حرکت می‌کند، طبیعتاً با فشار‌ها و دشمنی‌هایی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای طراحی کنیم که در برابر فشار‌های خارجی و تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه صنعت دفاعی کشور گفت: اگر امروز صنعت دفاعی کشور به نقطه‌ای از خودکفایی و اقتدار رسیده، نتیجه سرمایه‌گذاری و توجه جدی به این حوزه طی سال‌های گذشته است. در دوران دفاع مقدس برای تأمین بسیاری از تجهیزات دفاعی وابسته به واردات بودیم، اما امروز بخش قابل توجهی از نیاز‌های دفاعی کشور در داخل تولید می‌شود و آثار این خودکفایی را در قدرت بازدارندگی کشور مشاهده می‌کنیم.

لاهوتی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور نیز به همین شکل مقاوم می‌شد، امروز فشار‌های اقتصادی خارجی نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه امروز ما را در برابر فشار‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند، ضعف‌هایی است که در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور داشته‌ایم.

کاهش سهم دولت و تقویت بخش خصوصی، ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: برای مقاوم کردن اقتصاد راهی جز این نداریم که بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور کنیم و میدان بیشتری به آن بدهیم. از این رو سهم دولت در اقتصاد باید کاهش پیدا کند و حتی‌الامکان به حداقل برسد. هرچه دولت از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد و بخش خصوصی واقعی میدان بیشتری پیدا کند، ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز افزایش پیدا خواهد کرد.