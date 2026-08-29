رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: نیرو‌های عملیاتی این سازمان طی هفته گذشته با انجام ۴۲۶ مأموریت، در نقاط مختلف شهر به یاری شهروندان شتافتند که حاصل این عملیات‌ها، نجات ۲۱۱ نفر از موقعیت‌های خطرناک بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، جابر خوشگرد اظهار کرد: در هفته گذشته ۹۶ مورد حریق و ۳۳۰ مورد حادثه در سطح شهر به سامانه ۱۲۵ اعلام و تیم‌های عملیاتی سازمان برای رسیدگی به این حوادث به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این مأموریت‌ها، ۵۶۰ دستگاه خودروی عملیاتی در عملیات‌های مختلف حضور داشتند و نیرو‌های آتش‌نشانی نیز یک‌هزار و ۵۱۴ نفر (نفرساعت) فعالیت عملیاتی را به ثبت رساندند.

خوشگرد با اشاره به حجم تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۵ ادامه داد: طی این مدت هشت هزار صد تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که بخشی از این تماس‌ها منجر به اعزام نیرو‌های عملیاتی و رسیدگی میدانی به حوادث شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج همچنین از حضور نیرو‌های آتش‌نشانی در ۱۸ مورد استقرار ایمنی و پوشش پیشگیرانه برنامه‌ها و مراسم مختلف خبر داد و گفت: علاوه بر مأموریت‌های امدادی، تأمین ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث نیز از جمله وظایف مستمر نیرو‌های آتش‌نشانی است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع عملیات‌های هفته گذشته، ۲۱۱ نفر از شهروندان که در شرایط خطرناک گرفتار شده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند و ۳۷ نفر از مصدومان نیز پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.