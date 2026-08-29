به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان ایران پس از کسب پیروزی مقابل ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی و صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، امشب (شنبه ۷ شهریور) از ساعت ۲۰:۳۰ در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم بحرین می‌رود.

نوجوانان ایران که تاکنون در این رقابت‌ها چهار پیروزی مقابل تیم‌های عربستان، کویت، ازبکستان و سوریه به دست آورده‌اند، با انگیزه‌ای مضاعف، مقابل بحرین قرار خواهند گرفت تا با عبور از این حریف قدرتمند، جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کنند.

بحرین، یکی از مدعیان اصلی این دوره از رقابت‌ها و سومین تیم پرافتخار تاریخ مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی آسیا است که تاکنون شکستی را تجربه نکرده است. این تیم در مرحله گروهی با تیم‌های کره‌جنوبی، ازبکستان، اردن و هند هم‌گروه بود و با کسب پیروزی در همه دیدار‌های خود، با ۸ امتیاز و به عنوان یکی از تیم‌های مدعی راهی مرحله حذفی شد. بحرینی‌ها روز گذشته نیز در مرحله یک چهارم نهایی موفق شدند عربستان را از پیش رو بردارند.

تیم ملی بحرین پیش از این دو بار و به صورت متوالی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ عنوان قهرمانی مسابقات هندبال نوجوانان آسیا را به دست آورده است و با تکیه بر این سابقه، یکی از رقبای جدی ایران برای رسیدن به مرحله نهایی این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شود.

نوجوانان ایران در حالی به مصاف بحرین می‌روند که پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی، ضمن قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز به دست آورده‌اند.

تیم نوجوانان با ۱۹ بازیکن در این دوره از رقابت‌ها حاضر شده است که اسامی آن ها به شرح زیر است:

محمدطا‌ها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی

کادر تیم هندبال نوجوانان را نیز، محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، حسین رجبی (سرپرست)، رضا سرسنگی (ماساژور) و امیرحسین چوپانی (تدارکات) تشکیل می‌دهند.

مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور در اردن ادامه خواهد داشت.