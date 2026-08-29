



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،جلال عزیزی گفت: در راستای تقویت منابع مطالعاتی و پاسخگویی به نیازهای متنوع اعضای کتابخانه‌ها در طرح ملی شهرزاد تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ جلد کتاب جدید به ارزش ۱۸ میلیارد ریال به درخواست اعضای کتابخانه های عمومی به منابع کتابخانه‌ها اضافه شد و پس از ثبت در اختیار مراجعین قرار گرفت.

وی افزود: کتاب‌های عمومی تأمین‌شده از تنوع موضوعی مناسبی برخوردار است و در انتخاب آن‌ها با توجه به نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف سنی و پس از درخواست اعضای کتابخانه از نظر و پیشنهاد کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیز استفاده شده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه با اشاره به نقش کتابداران در شناسایی نیازهای مطالعاتی اعضا تصریح کرد: کتابداران به دلیل ارتباط مستقیم با مخاطبان و آگاهی از میزان استقبال اعضا از موضوعات مختلف در انتخاب و اولویت‌بندی منابع نقش مؤثری داشته‌اند و تلاش شده کتاب‌های جدید و متناسب با علایق و نیازهای مخاطبان به کتابخانه‌ها بیاید.

عزیزی ادامه داد: منابع خریداری‌شده پس از انجام مراحل ثبت و آماده‌سازی در اختیار اعضای ۲۳ کتابخانه عمومی شهرستان کرمانشاه قرار گرفته است و علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده و امانت گرفتن این کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی اجرای طرح «شهرزاد» را توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اقدامی مؤثر در به‌روز شدن مجموعه منابع کتابخانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: دسترسی اعضا به کتاب‌های تازه و متنوع علاوه بر افزایش جذابیت محیط کتابخانه می‌تواند زمینه حضور بیشتر شهروندان و توسعه فرهنگ مطالعه در شهرستان را فراهم کند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه افزود: استمرار طرح‌های تأمین و توزیع منابع، نقش مهمی در پویایی کتابخانه‌های عمومی و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی دارد و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه نیز تلاش می‌کند با شناسایی نیازهای مخاطبان زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اعضا از منابع روزآمد را فراهم کند.

عزیزی افزود: در شهرستان کرمانشاه تعداد ۲۴ باب کتابخانه عمومی وجود دارد که ۱۷ باب شهری و ۷ باب روستایی هستند. هم‌اکنون در کتابخانه‌های عمومی شهرستان تعداد ۴۲۲ هزار و ۷۶۰ جلد کتاب برای مخاطبان وجود دارد.