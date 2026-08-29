کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از عصر امروز هفتم تا سه شنبه ۱۰ شهریور احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در مرز شرقی استان پیش بینی می‌شود.

احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در مرز شرقی خراسان جنوبی

احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در مرز شرقی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به تحلیل نقشه‌ها و با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه از عصر امروز ۷ شهریور تا سه شنبه ۱۰ شهریور وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود و در برخی ساعات بخصوص در مناطق مستعد از جمله نوار شرقی باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

زارعی افزود: در مرز شرقی استان از فردا شب هشتم شهریور تا سه شنبه شنبه احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: دمای هوا هم امشب و فرداشب روند افزایش نسبی دارد و هوا گرمتر خواهد شد.

به گفته وی در خصوص وزش باد و گرد و خاک هشدار سطح زرد صادر شده که سطح هشدار در مرز شرق استان نارنجی است و تا عصر سه شنبه ۱۰ شهریور اعتبار دارد.

صبح امروز بیرجند و اسلامیه با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه‌های استان ثبت شد.

بیشینه دمای بیرجند نیز روز گذشته ۳۵ درجه سلسیوس ثبت شد.

بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده در شبانه روز گذشته از ایستگاه دُرُح سربیشه با ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.