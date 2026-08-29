۱۰ کیلومتر از بزرگراه داراب به بندرعباس با هزینه بیش از ۸ هزار میلیارد ریال افتتاح و ساخت بزرگراه قیر به جهرم آغاز شد.

افتتاح بزرگراه داراب به بندرعباس و ساخت بزرگراه قیر به جهرم

افتتاح بزرگراه داراب به بندرعباس و ساخت بزرگراه قیر به جهرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس گفت: ساخت بزرگراه قیر-جهرم در مسیری به طول ۱۰ و نیم کیلومتر با قرارداد چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال آغاز و همچنین ۱۰ کیلومتر از بزرگراه داراب به بندرعباس در محدوده شهرستان داراب افتتاح شد.

محمود رضایی کوچی افزود: همچنین طرح بهسازی و روکش آسفالت جاده قیر به فیروزآباد به طول ۲۰ کیلومتر و با هزینه ۶ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: ۱۷ طرح با هزینه بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند حمل‌ و نقل، پایش مستمر وضعیت راه‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در اجرای طرح‌های عمرانی باید در کنار توسعه شبکه راهی مورد توجه قرار گیرد.