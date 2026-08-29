لیلی عاج، کارگردان، روایتی زنانه و عاطفی از انتظار و دلتنگی همسران شهدای ناوشکن دنا را جلوی دوربین می‌برد.

لیلی عاج کارگردان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به فیلم جدید خود بیان کرد: برخلاف تصور اولیه از فیلمی درباره یک ناوشکن نظامی، این فیلم یک اثر جنگی پرهزینه نیست، بلکه قصه‌ای جمع‌وجور، زنانه و عاطفی است که روابط و زندگی همسران شهدای ناوشکن دنا و ناو جمال را روایت می‌کند.

او افزود: در طول سال‌های گذشته آثار ارزشمندی درباره مادران شهدا ساخته شده است، اما همواره این دغدغه را داشته‌ام که در یک قصه به تنهایی‌ها و دلتنگی‌های همسران شهدا نیز توجه شود.

عاج ادامه داد: همسران نیروهای دریایی به دلیل شرایط شغلی همسرانشان با دوری و انتظار آشنا هستند و این موضوع، ظرفیت زیادی برای قصه‌گویی دارد. قصه «دنا» نیز سرشار از انتظار و دلتنگی است و امیدوارم بتوانیم حق مطلب را درباره شهدای ناوشکن دنا و همسرانشان ادا کنیم.

این کارگردان درباره روند نگارش فیلمنامه نیز گفت: فیلمنامه با مشاوره نویسندگان و کارشناسان مختلف در حال تکمیل است و در کنار مشاور نویسنده، از مشاور پزشکی و مشاور نظامی نیز استفاده می‌شود تا فیلمنامه به پختگی لازم برسد.

نگرانی از روایت زودهنگام حوادث جنگ

لیلی عاج درباره ظرفیت جنگ اخیر برای تبدیل شدن به سوژه‌های سینمایی نیز اظهار داشت: کلان‌رویدادهایی مانند جنگ همواره ظرفیت‌های زیادی برای قصه‌گویی دارند، اما نزدیکی زمانی به حوادث می‌تواند روایت را با چالش‌هایی روبه‌رو کند.

او گفت: هنوز فاصله زمانی کافی برای اینکه بتوان با نگاه عمیق‌تر و عقلانیت بیشتری به این اتفاقات نگاه کرد، ایجاد نشده است و این مسئله برای من نیز یک نگرانی جدی است؛ با این حال نمی‌توان دست روی دست گذاشت و از روایت این حوادث صرف‌نظر کرد.

عاج افزود: جنگ رمضان و جنگ دوازده‌روزه اخیر قطعاً ظرفیت‌های قصه‌گویی زیادی دارند، اما مسئله این است که آیا در فاصله کوتاه از این اتفاقات می‌توان حق مطلب را به درستی ادا کرد یا خیر.

او تأکید کرد: هر سرزمینی که با جنگ مواجه می‌شود، سرشار از قصه‌های انسانی و اجتماعی است و سینما می‌تواند بستری برای بازنمایی این اتفاقات باشد.