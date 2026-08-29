به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهباز محمودی گفت: با بازنگری حریم این بنای تاریخی در شورای حریم وزارت میراث فرهنگی، مشکل مربوط به تعریض خیابان ۳۴۱ و عبور بلوار یادگار امام (ره) برطرف و ضوابط ساخت‌وساز در حریم درجه دو این مجموعه نیز اصلاح شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری حریم کاخ مروارید اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و در عین حال چالش‌برانگیز حوزه میراث فرهنگی استان، موضوع عرصه و حریم کاخ مروارید بود؛ موضوعی که در بخش‌هایی از این محدوده، به دلیل همپوشانی حریم اثر تاریخی با معابر و املاک، برای مردم و مالکان مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: کاخ مروارید از ضلع غربی با مسیر بلوار یادگار امام (ره)، از ضلع شمالی با موضوع تعریض خیابان ۳۴۱ و از ضلع شرقی با حریم‌های درجه دو مواجه بود و همین شرایط باعث شده بود تعیین تکلیف این محدوده به یکی از پرونده‌های مهم و زمان‌بر استان تبدیل شود.

او بیان کرد: در این شرایط، نمی‌شد بدون بررسی دقیق و کارشناسی بر حفظ وضعیت موجود اصرار کرد، بلکه لازم بود حریم اثر تاریخی متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری قرار گیرد تا هم حفاظت از کاخ مروارید به عنوان یک اثر تاریخی حفظ شود و هم مشکلاتی که برای مردم و مالکان ایجاد شده بود، کاهش پیدا کند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به روند طی‌شده برای بازنگری این حریم گفت: در استان، اقدامات کارشناسی و بررسی‌های لازم انجام شد و شورای حریم استان نیز تشکیل شد. در ادامه، پرونده بازنگری حریم تکمیل و برای بررسی نهایی به شورای حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شد.

او افزود: در اسفندماه سال ۱۴۰۴، این پرونده در شورای حریم وزارتخانه مطرح شد و از سوی استان نیز درباره پیشنهاد‌های ارائه‌شده دفاع کردیم. خوشبختانه نتیجه این پیگیری‌ها به تصویب بازنگری حریم منجر شد و بخش مهمی از مشکلات موجود در این محدوده تعیین تکلیف شد.

محمودی با اشاره به یکی از مهم‌ترین نتایج این مصوبه گفت: مشکل مربوط به خیابان ۳۴۱ و همچنین بلوار یادگار امام که از موضوعات چالش‌برانگیز حریم کاخ مروارید بود، با این بازنگری حل شد و از این بابت یک گره مهم از مسائل پیرامونی این اثر تاریخی باز شد.

او تصریح کرد: در بخش دیگری از این مصوبه، ضوابط حریم درجه دو کاخ مروارید نیز مورد بازنگری قرار گرفت. پیش از این، در این محدوده امکان ساخت سه طبقه روی پیلوت وجود داشت، اما بر اساس مصوبه جدید شورای حریم، این ظرفیت به چهار طبقه روی پیلوت افزایش پیدا کرده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز اضافه کرد: علاوه بر افزایش تعداد طبقات، حداکثر ارتفاع مجاز نیز ۱۷.۵ متر تعیین شده است؛ این ارتفاع از سطح خیابان پلاک‌هایی که مشمول این ضوابط هستند محاسبه می‌شود و تا تراز نهایی جان‌پناه ساختمان در نظر گرفته خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه بازنگری حریم به معنای کاهش اهمیت حفاظت از کاخ مروارید نیست، تاکید کرد: فلسفه وجودی حریم، حفاظت از اثر تاریخی و ارزش‌های آن است، اما در تعیین حریم باید شرایط واقعی و موجود محدوده نیز مورد توجه قرار گیرد. وقتی حریم با بافت شهری و زندگی مردم در ارتباط است، لازم است ضوابط به شکلی تنظیم شود که ضمن صیانت از اثر، محدودیت‌های غیرضروری برای مردم ایجاد نکند.

او گفت: در این پرونده تلاش شد بین دو موضوع مهم یعنی حفاظت از کاخ مروارید و پاسخگویی به مسائل و نیاز‌های موجود در محدوده، تعادل ایجاد شود. به همین دلیل، موضوع از مسیر کارشناسی در استان بررسی و سپس در شورای حریم وزارتخانه مطرح شد تا تصمیم نهایی بر اساس مستندات و شرایط موجود اتخاذ شود.

محمودی افزود: یکی از نکات مهم در این بازنگری، ایجاد ضابطه روشن برای مالکان است. وقتی ضوابط حریم دقیق و مشخص باشد، مردم و دستگاه‌های مرتبط نیز می‌دانند در این محدوده چه اقداماتی امکان‌پذیر است و چه ضوابطی باید رعایت شود و این موضوع می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از مشکلات و ابهامات گذشته جلوگیری کند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به زمان نهایی شدن این پرونده گفت: این نتیجه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات و پیگیری‌هایی بود که از قبل در استان انجام شده بود و در نهایت در اسفندماه ۱۴۰۴ با طرح پرونده در شورای حریم وزارتخانه و دفاع از پیشنهاد‌های استان به نتیجه رسید.

او خاطرنشان کرد: کاخ مروارید از بنا‌های شاخص تاریخی البرز است و حفاظت از آن همچنان برای میراث فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما در کنار حفاظت، تعیین حریم‌های منطقی و متناسب با شرایط روز نیز ضروری است.

این مسئول تاکید کرد: هدف از این بازنگری این بوده که ضمن حفظ الزامات حفاظتی کاخ مروارید، بخشی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای مردم، مالکان و مدیریت شهری در این محدوده ایجاد شده بود، برطرف شود و ضوابط مشخص‌تری برای ادامه فعالیت‌ها در این محدوده وجود داشته باشد.